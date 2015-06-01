美元打响“超级周”攻坚战 小心希腊局势成为“搅局者”

一波三折的5月走势过后，美元有望在6月迎来开门红。周一(6月1日)欧市盘初美元指数震荡上行，汇价重回97关口上方，为“超级周”打下了坚实的基础。晚间，美国将公布4月个人消费支出和5月ISM制造业采购经理人指数，这两大指标分别是通胀和非农前瞻重要指标。希腊债务问题也进入关键时期，该国将在6月5日偿付对国际货币基金组织(IMF)的欠款，市场对于希腊出现债务违约的风险仍存疑虑，欧元/美元日内震荡回落，最低触1.0895。

美元力争迎“6月开门红” 晚间PCE和制造业数据助力？

美元在5月的走势可以用“一波三折”来形容，在月初连遭打压之后，美元指数一度触及93.13的低位。随着美国房市和通胀等数据改善，美元指数随后震荡回升，汇价在最近两周上涨超4.5%，最高涨至97.78，多头力保月线收阳。

上周的美国一季度GDP下修为萎缩0.7%，虽然略好于市场预期的萎缩0.8%，但是这暗示美国经济在二季度面临艰巨的任务。

然而，从各大机构分析师的观点来看，他们对于美国经济在二季度逐步改善并没有感到过分担忧。

硅谷银行在加利福尼亚州圣克拉拉的高级外汇交易Minh Trang表示，“这有点儿像已经剧透的好莱坞剧本——第一季度疲软、第二季度稳定而且今年下半年会反弹。”

Trang指出，“耶伦和其他联储银行行长一直相当鹰派。他们都在谈论加息，这是推动美元走高的主要动力。”

TD证券美国策略师Gennadiy Goldberg也认为美国经济将在二季度改善：“一季度经济在很多方面都很疲弱，这也让我们预计二季度会出现反弹。”

美元似乎也并没有受到GDP萎缩的影响。周一欧市盘中，美元指数震荡上行，汇价重回97关口上方，最高触及97.41，多头有望迎来“6月开门红”。技术上看，日线级别中，美元指数或将测试上周高位97.78，突破该位置则有望收复98关口；下方支撑关注5日均线97.18水平。

日内晚间，美国将公布4月个人消费支出月率和5月ISM制造业采购经理人指数，前者是美联储最为看重的通胀指标之一，后者的就业分项指标是市场关注的非农前瞻指标之一。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)表示，房市数据的走强推高了美国核心CPI数据。这令市场对晚间美国消费者支出物价(PCE)指数的关注度上升。

该行称，从市场预期来看，美国核心PCE的月率和年率有望上升，这或将对美元构成新的支撑。

摩根士丹利亦看好本周美元的走势。该行在上周末的分析报告中指出，“美元上涨趋势已经重新开始，很大程度上受到技术面推动，不过同时也从美国经济数据得到支撑。”

该行同时认为，“对希腊债务问题的高度担忧令欧元/美元承压，美元/日元则已经上破过去一点时间的阻力位，两者促进了美元上涨。同时，近期美国数据已经有了大幅改观，下周还有众多数据即将公布，需要密切关注经济状况改善能否持续。”

不过值得注意的是，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，美元多单押注降至年内新低。这可能会让投资者担心市场做多美元的热情有所降温。

CFTC公布的截至5月26日一周主要货币的非商业期货头寸净持仓状况显示，美元指数投机净多头52,296手，创自2014年12月30日以来最低水平上周为53,483手。

加拿大丰业银行(Scotiabank)对上周持仓数据评论指出，“美元的看涨氛围依旧稳定，美元多头押注虽降至年内低位，但仍是连续8周温和增长。原因主要是日元空头头寸增加，以及纽元、英镑和瑞郎人气恶化所致。”

希腊关键时刻步步逼近 欧元、日元和黄金“各怀鬼胎”

希腊债务问题本周将迎来关键的节点，该国将需要在6月5日偿付对国际货币基金组织(IMF)的3亿欧元欠款，市场对于希腊出现债务违约的风险仍存疑虑。

上周欧盟发言人称，我们只考虑了把希腊留在欧元区内，没有其他选择，只朝着希腊留在欧元区的方向努力。

包括希腊总理齐普拉斯在内的高官均声称接近和国际债权人达成协议，欧盟委员会主席容克也指出希腊问题将在未来数天或数周内得到解决。接近谈判的消息人士也表示，希腊与欧洲债权人一致认为，有必要尽快达成改革换援助的协议。

希腊和IMF以及欧元区债权人之间就一项改革协议的谈判已经僵持数月。若达不成协议，希腊很有可能在几周后就会违约甚至破产。

澳洲国民银行外汇策略全球联席主管RayAttrill表示，“现在距离周五只有4天，到时候希腊是否能偿还IMF的3亿欧元贷款将见分晓。投资者需关注本交易日欧洲早盘释出的消息。”

巴克莱驻东京首席日本外汇策略师ShinichiroKadota表示，“很难将外汇市场对希腊6月5日债务违约可能性的消化程度进行量化。希腊债务收益率只能提供参考，虽然到期不能还款并不一定意味着违约，市场仍非常关注。”

希腊局势的一举一动牵动着欧元的神经。日内欧市盘中，欧元/美元扩大跌幅，汇价跌破1.0900关口，最低触及1.0895。

丹斯克银行(Danske Bank)高级分析师Flemming Nielsen在日内报告中表示，“欧元/美元本周面临太多重磅事件，其中包括欧元区PMI、欧洲央行(ECB)新闻发布会以及周五(6月5日)美国5月非农就业报告，本周欧元/美元或迎来方向走势。本周汇价风险在于欧元/美元可能反弹走高。但我们认为欧元/美元想要大幅反弹，恐怕有些难度。”

德国商业银行(Commerzbank)首席分析师Karen Jones表示，“欧元/美元上周达成初步下行目标1.0843(汇价自3月波段的61.8%斐波拉契回撤位)。目前汇价可能自目前水平小幅修正。汇价反弹动能预料将在1.1050附近放缓，进一步上行动能或在1.1208(5月22日高位)。”

除了欧元之外，日元和黄金也正紧盯希腊局势进程，日内欧市盘中，美元/日元于124关口附近窄幅震荡，最低跌至123.93。美元/日元上周一举突破前期震荡区域，打开了新的上升空间，日元空头或将瞄准更高的位置，不过希腊局势可能会给日元提供一定避险买盘。

加拿大皇家银行分析师仍坚定看恐日元。他认为，美元/日元上周突破双顶阻力位121.85，结束了多月以来的整理走势，后市看涨。

该分析师在最近的研究报告表示，“我们未来3-6个月看多美元/日元表现，目标位先后为126.40和130.50水平。”

现货黄金日内冲高回落，金价一度上探至1196.40，随后震荡回落至1185.18附近。鉴于市场仍对希腊和债权人达不成协议忧心忡忡，这种可能性在一定程度上支撑了金价。

INTL FCStone分析师Edward Meir指出，“鉴于黄金技术面呈中性，基本面喜忧参半，我们认为金价在6月将继续平稳交投，大体将在1160–1230之间波动。”

从实物需求来看，中国和印度4月的黄金进口量有所下降，分析师认为这可能是受到了季节性的因素影响，需求在三四季度将会反弹。

凯投宏观(Capital Economics)商品经济学家Simona Gambarini称，“尽管中国大陆从香港进口的黄金数量减少，但仅凭这点就担心全球实物黄金需求放缓是不对的。”