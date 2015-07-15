中国GDP表现顽强 欧元尾盘死猫式反弹？





汇市概况：周三(7月15日)亚市盘中，主要货币对交投都相对温和。中国GDP数据表现仍旧强势一度提振澳元。

中国国家统计局公布的数据显示，中国二季度GDP季率上升1.7%，优于预期的上升1.6%，高于前值的上升1.3%；年率上升7.0%，同样高于预期的6.8%，和前值持平。

数据公布后，澳元/美元一度升至0.7487高位。但最终的回落行情表明欧元短线下行风险犹存。

欧元/美元亚盘尾盘一度走高至1.1025上方，但随即回吐升幅，重返1.10关口。市场等待晚间的耶伦讲话。欧元看似死猫式反弹的行情或许为欧美盘埋下伏笔。

日内焦点、风向标：

16:30 英国 至5月三个月ILO失业率

19:30 欧元集团主席戴塞尔布卢姆向荷兰国会委员会报告希腊情势进展

20:30 美国 6月生产者物价指数

20:30 美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会作半年度证词陈述

22:00 加拿大央行公布利率决定与货币政策报告

23:15 加拿大央行行长波洛兹举行记者会

主要货币走势分析：

欧元：周三亚市盘初，欧元/美元开于1.1012，汇价盘中冲高回落。从技术上看，欧元/美元日图MACD绿色动能柱收缩，KDJ指标向下。从日线图来看，欧元短线跌势持续。

日元：周三亚市盘初，美元/日元开于123.33，汇价盘中温和走高。从技术上看，美元/日元日图MACD红色动能柱显现，KDJ指标向上。从日线图来看，美元/日元短线或进一步走高。

澳元：周三亚市盘初，澳元/美元开于0.7449，汇价盘中一度走高。从技术上看，澳元/美元日图MACD绿色动能柱收缩，KDJ指标走平。从日线图来看，澳元短线下行风险犹存。