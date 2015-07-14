希腊协议“意外”助美元暴涨 “恐怖数据”又来袭

周一欧市盘初“突如其来”的希腊救助协议一度让欧元多头欢欣鼓舞，但好景并不长久，市场猜测救助协议将给市场带来足够的平静从而让美联储在年内加息，美元多头反而成为协议达成后的最大“赢家”。本周美国方面投资者将重点关注美联储主席耶伦的国会作证，不过在此之前有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将吸引投资者目光，该数据有望给投资者提供美联储未来加息的线索。

欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一(7月13日)与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。希腊及其债权人所达成的协议仍需要希腊等多个国家议会的批准，然后才能启动正式的救助谈判。

欧元/美元最初受该消息提振上涨，但很快便逆转涨幅，该汇价日内一度重挫近1.5%，触及1.10下方的日低，周一纽约尾盘报1.1006。

周一纽约尾盘，美元指数大涨0.77%，报96.77；周二亚市早盘美指进一步升至97关口上方。

分析师指出，出现这种局面主要是由于在希腊与国际债权人达成协议后，市场焦点重新回到美联储(FED)9月加息的可能性上。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)和波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)上周五发表的讲话暗示，美联储仍有可能在9月就加息。

加息前景重新成为市场主题

欧洲央行(ECB)在继续推进1万亿欧元量化宽松(QE)举措的同时，而美联储则进一步向加息靠拢，货币政策差异恐再度令欧元承压。

U.S. Bank Wealth Management在俄勒冈州波特兰的固定收益研究主管Jennifer Vail说道：“目前确实看来他们更加接近于达成解决方案，这应该会给欧元带来一些下行压力，这把我们带回我们最初关于美元强势的预期。”他的公司管理着1,260亿美元资产。

分析师称，因伊朗与六大国似乎接近达成核协议，油价回落也重压欧元。一旦达成协议，将有更多伊朗石油流入国际市场。

TJM Brokerage的外汇部联席主管Richard Scalone说：“油价持续下跌增加全球通胀下滑的可能性，欧洲因此受到的影响超过美国。”

DailyFX周一撰文称，在希腊协议达成之后，市场焦点再度转向经济以及央行政策分化问题，受此推动，美元再度成为日内最大赢家，非美或不全面回落，欧元跌幅领先。协议达成对于欧元的提振非常短暂，这并不令人意外，“买入消息，卖出事实”一直以来都是金融市场的交易准则之一。而随着这一不确定性事件趋近结束，市场终于又回到了美联储的加息议题之上。经济以及央行利率决议的分化，再沉寂了一个月之后，再度成为市场关注的主要话题。

事实上，尽管受周末谈判不利的消息影响，欧元/美元连续第三周开盘跳空低开，但低开的缺口却是一次比一次小。分析人士认为，这其中就反映出市场对于最终能够达成协议感到乐观。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)汇市策略部全球主管Marc Chandler指出，美国与欧洲收益率差不断扩大也帮助刺激美元走高。

希腊与债权人达成协议后，美国国债价格回落，德债价格却上扬，10年期美债较同期限德债收益率差扩大9个基点，美债收益率远高于德债。

Altana Hard Currency Fund资产组合经理Ian Gunner表示：“尽管从表面上来看该协议利好欧元，但这也消除了美联储加息计划的一个潜在阻碍，因此这也有利好美元的一面。过去几个月最大的两个不确定性一直是希腊局势和美联储紧缩，可能到了希腊事件成为过去、而市场焦点都转向美联储的时候。”

瑞穗银行(Mizuho Bank)驻伦敦外汇销售主管Neil Jones对欧元逆转最初涨势做出解释，他认为，希腊救助协议的内容可能并没有那么利好。

欧元区领导人决定，包括缩减支出、加税及养老金改革在内的六项举措必须在周三午夜之前实施，而在协商开始前，希腊议会须批准整个方案。

M&G投资公司货币经理人Jim Leaviss表示，短期内希腊退出欧元区的风险降低，将让市场焦点重新转向美联储的利率政策前景。

Leaviss称，美联储可能今年加息，好的策略包括购买美元和非核心欧元区国家债券。

聚焦零售数据

美国商务部定于北京时间周二20:30公布6月零售销售数据。在过去半年中该数据几乎每次都会对金融市场造成重大影响，因此也有“恐怖数据”之称。

美联储主席耶伦上周五表示，她预计联储将在今年某个时候加息。但她重申，联储将根据最新经济数据表现来决定下一步货币货币走向。

近期美国经济数据并不让人感到特别乐观，特别是最新的非农、初请等就业数据表现疲弱，在此背景之下，零售销售这一重磅数据将受到格外关注，一旦表现不佳，可能令美联储9月加息预期进一步降温，从而导致美元出现回调。

接受经济学家调查的预期中值显示，美国6月总体零售销售月率料增长0.3%，不包括汽车的零售销售增幅料更为强劲，达到0.6%。但上述两项预估数据仍低于上月的1.2%和1.0%。

彭博经济学家撰文称，本周美国方面将公布大量经济数据，尤其是那些关乎消费活动的数据的基调，将可为投资者提供有关下半年经济前景、进而有关货币政策走向的重要线索。如果消费者显露出迟疑迹象，那么美联储也会如此。本周最先发布的一项数据同时也是一份最重要的数据。6月份零售销售数据将提供更为全面的二季度消费者支出状况。

6月份进口价格数据将与零售销售数据同时发布。分析师预计微弱增长0.1%。尽管5月份进口价格在能源价格推动下环比上涨1.3%，同比却仍出现大幅下降(降9.6%)。剔除能源的5月份进口价格环比下跌0.2%，同比下跌2.2%。非能源进口价格更能反映出美元走强的影响。

布朗兄弟哈里曼的Marc Chandler表示：“除非新出炉的经济数据表现疲弱，否则美联储将在9月加息。”

美联储主席耶伦将在本周三、周四对美国国会做半年度证词陈述，外界将密切关注她的讲话，以从中寻找加息时间的线索。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)全球外汇策略主管Adam Cole说道：“希腊似乎能确保留在欧元区，但当中仍有未解决的大问题，这些问题在未来某个时候将会重新涌现出来，但目前而言，我认为我们都在开始琢磨美国利率前景，耶伦的证词陈述和美国数据将成为欧元/美元的主要推动因素。”