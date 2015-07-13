本周的二季度中国GDP 你需要关注的五大要点

本周三上午10:00，中国将公布二季度GDP增速，以及固定资产投资、工业增加值等一系列经济数据。根据彭博调查，经济学家的预期中位数为6.8%，略低于一季度7%的增速。

彭博整理了对于二季度中国经济数据你需要关注的五个重点：

“铁公基”投资是否有起色？

近几个月，中国政府为了稳增长又增加了对于铁公基项目的审批。同时，发改委接连发文放松了对于地方债的限制，大力支持基建项目融资，并正式允许企业借新还旧。

不过从此前的固定资产投资报告中，我们大概可以看出一些端倪。今年前五个月，国内基建投资增速18.1%，较前年的25%有所下滑。

房地产部门真的复苏了么？

330新政以来，深圳、上海等地房市开始领涨全国。体现房地产未来信心的房地产开发投资数据，将告诉你房地产部门的复苏是否会持续下去。

上半年房地产开发投资数据将在包含在固定资产投资报告中。今年前5个月，该数字同比增速仅5.1%，约为去年的一半，为前年的四分之一。

股市对经济的影响几何？

二季度的大部分时候，A股都处于牛市之中。统计局将于周四发布的一个独立公告将披露金融中介服务业的增长数据，具体包括券商、银行和交易所对于经济增长的贡献。今年一季度，金融服务业同比增长了15.9%，高于其他行业。

就业市场如何？

尽管李克强总理一再强调就业增长对于政策决策的作用要大过GDP，不过市场一直缺乏一个了解中国就业市场的指标。周三GDP发布的新闻发布会上，统计局可能会提到一些就业方面的数据。

统计局发言人可能会提到今年前六个月新增就业岗位(政府今年的目标是新增1000万就业)，还可能公布今年6月的调查失业率，今年5月的数据为5.1%左右。

名义GDP增速会骤降么？

尽管一季度7%的GDP增速看起来很平稳，但未经通胀(通缩)调整的GDP却出现了大幅波动。一季度GDP的名义增长为5.8%，远低于去年同期的7.9%和2011年的18%。

由于大宗商品价格下滑，一季度的GDP平减指数跌至负值，而2011年平减指数曾一度高达8%。不过，央行二季度继续采取了更加宽松的货币政策，所以，二季度的平减指数是值得期待的。