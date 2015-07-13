本周黄金除了希腊和中国股市 美元表现需关注

IG的高级市场分析师Chis Beauchamp称，仍然预计美联储今年升息，而美元和美国债券是避险需求的选择，这将影响黄金的表现。“目前美国是市场唯一有影响的因素，我认为这是本周可能推动金价的因素。”

尽管希腊局势和中国股市的表现都有了一些缓和，但毫无疑问，本周市场仍然将非常关注这两大影响因素。

Incrementum AG的基金经理Ronald-Peter Stoeferle表示，对本周的黄金和白银看多。

Stoeferle称，上周初金价触及低点此后的回升表明了金价可能已经找到底部，从底部回升。

Stoeferle说：“不过并不能排除金价再度测试1140美元/盎司低点的可能，从技术面来看，黄金市场自2010年开始的下行趋势并没有被打破。目前市场有一些超卖，我认为本周黄金市场会有一些买盘。”

Stoeferle认为，仍然要关注中国的股市，如果继续抛售就有通缩的可能，那么对黄金将是不利的，可能会为贵金属市场带来进一步的下行。

不过也有不少分析师认为，在政府的干预下，中国股市可能会就此止跌。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets Global Futures)的贵金属策略师George Gero认为，中国股市的稳定对黄金市场将是利好的。

不过Gero认为，长期来看由于黄金仍然不受投资者欢迎，因此将仍然面临困难。

Gero称：“投资者们在清楚黄金市场有清晰信号以及美联储究竟会怎么做之前对对黄金既没有买也没有卖的兴趣，希腊和中国的不确定性带来了一些担忧，因为不知道美联储会怎么做。”

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的商品分析师Jessica Fung也认为，本周中国市场对黄金而言将是比较重要的影响因素，她认为股市未必不会再下跌。

此外，Fung表示，投资者们还会关注美元的表现，美元的任何走弱都会带来一些黄金市场的买盘压力，不过即使如此，也很难改变目前对黄金市场的中性态度。

Fung称：“我认为在美元走弱的情况下，金价能上涨5到6美元/盎司，但这并没有什么，有很多投资者仍然是在观望，不知道大宗商品市场到底会发生什么。”

此外，本周大量美国经济数据自然也将是市场关注的焦点，尤其还有美联储主席耶伦(Janet Yellen)的国会听证。

IG的高级市场分析师Chis Beauchamp称，仍然预计美联储今年升息，而美元和美国债券是避险需求的选择，这将影响黄金的表现。“目前美国是市场唯一有影响的因素，我认为这是本周可能推动金价的因素。”