在中国如何才算富裕阶层：可投资产至少60万

11日，全球知名财经媒体《福布斯》在长春发布《2015中国大众富裕阶层财富白皮书》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》显示，到2015年年末，中国大众富裕阶层将达1528万人，私人可投资资产总额将达到114.5万亿元。

受访的中国大众富裕阶层主要集中于贸易、金融和制造业三个行业，从受访大众富裕阶层所在单位性质来看，民营企业占比51.7%，另外，中国正处于从传统产业向新兴产业的转型时期，TMT（电信、媒体和科技）行业正在力压房地产。

《白皮书》显示，中国大众富裕阶层福布斯中文版定义的大众富裕阶层是指，个人可投资资产在60万人民币至600万人民币之间（约10万美元~100万美元）的中国中产阶级群体。其中，个人可投资资产包括个人持有的流动性资产，如现金、存款、股票、基金、债券、保险及其他金融性理财产品，以及个人持有的投资性房产等。

根据调查，预计到2015年年底人数将达到1528万人。预计2015年底，中国私人可投资资产总额将达到114.5万亿元。

《白皮书》显示，工资/奖金、企业经营或企业分红、金融产品投资所得依然是受访大众富裕阶层主要的财富来源。

55.1%的受访大众富裕阶层的财富主要来源于工资或奖金，这一比例相较前两年降幅超过2个百分点。紧随其后的是企业分红（33.1%）和金融 产品投资（29.7%），与去年相比，前者下降的比率正好与后者升高的相持平，约为2个百分点。相对于房地产投资（16.0%），金融产品投资让更多大众 富裕阶层受益，约占财富来源的29.7%。

受访大众富裕阶层中，男女比例分别为55.1%和44.9%，总体趋于平衡。同时在年龄分布上，30岁~49岁之间的受访者已占逾六成，其中“30岁~39岁”，受访者所占比例较去年有所上升，达到35%，在大众富裕阶层中起到中流砥柱的作用。这一年龄段的人群正处在个人能力的高峰时期，同样也处在职业发展或创业的黄金时段。此外“30岁以下”的受访者占比也达到19.0%，其中不乏创业有成的年轻人。

受访大众富裕阶层的学历总体较高，拥有本科及以上学历的占64.8%，其中本科学历为55.4%，硕士及博士学历的也有将近10%的比例。

专家谈股市

调整后慢牛行情将开启

在发布会现场，国家信息中心首席经济学家兼经济预测部主任范剑平发表主题演讲。对于目前的跌宕起伏的A股市场和未来趋势。他表示，经过调整，股市将开启一个慢牛的行情。

范剑平称，在中国的资本市场，是一个以散户为主的市场，这是一个特点。他建议，股民在操作过程中，不要被人性的贪婪所左右，“不论什么时候，都要有自己的止赢和止损线，这样不论是在单边上涨，还是单边下跌中，都有回旋余地。”