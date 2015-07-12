跟着总理走，有肉吃！李克强讲话透露的股市热点你听懂了吗？

上半年经济形势究竟怎样？下半年走势如何？党中央、国务院还需要采取哪些有利于稳增长、促改革、调结构的措施？在9日召开的部分省(区)经济形势座谈会上，李克强总理开门见山，要求与会省(区)的省长、主席，围绕这三个问题汇报情况。

基于对中国经济上半年形势的“摸底”，李克强强调，要“绷住发展这根弦，始终坚持发展是第一要务”。

他指出，当前要充分调动中央和地方两个积极性，确保完成今年经济社会发展目标任务，同时也为明年打好基础。在部署下半年工作时，他更是重点强调改革和落实，要求各地多出深化改革开放的“硬招”。

上半年经济形势究竟怎样？已经形成一定的趋好势头

对全年经济而言，承上启下的年中月份6月和7月尤为重要。此前，在年中的省区市经济形势座谈会上，李克强都会为全年经济发展定调：总结上半年经济发展情况，对下半年作出部署。

今年，参加部分省(区)经济形势座谈会的省长、主席，分别来自河北、内蒙古、辽宁、江苏、河南、广东、四川、陕西等8个省(区)。这些省区分别代表东部、中部、西部、东北等不同区域，是可以代表当前中国经济攻坚、转型、增长的地区样本。

在听过8位参会负责人围绕三个问题的汇报后，李克强总结道，“你们各自汇报的情况有几个不约而同的结论：二季度比一季度好，下半年预计比上半年要好。”他接着说，“这与相关部门提供的情况大体一致：二季度我们的经济开始稳中向好，已经形成了一定的趋好势头。”

而在诸多有关经济形势的数据中，李克强总理尤为关心就业和居民收入是否增长。“我一直说，只要经济增速能够实现比较充分的就业、持续增长的居民收入，那这个速度就是合理的，我们的经济运行就是保持在合理区间。”李克强强调。

对于大家普遍关注的股市，李克强在这次会议上也透露了自己对中国资本市场的看法。他说，尽管前进中会有各种挑战和风险，但中国有能力有信心防止发生区域性系统性风险，促进资本市场和货币市场公开透明、长期稳定健康发展。

把脉中国经济，仍有三个问题：不作为、不落实、企业效益下滑

既然是对上半年经济形势的“摸底”，在这次会议上，总理对问题更是毫不回避，针对当前存在的三个问题，他都明确表达自己的态度。

问题一：领导干部不作为——“这绝对不行！”

李克强以《论语》中“举直错枉”表达了自己对这类干部的态度。

“中央要‘举直错枉’，不能让干得不怎么样的照样得好处，让干得好的还得坏处，这绝对不行!”总理斩钉截铁地说，“现在，举直错枉的重要措施已经出了，对于地方和部门大量财政资金沉淀这样明显的‘不作为’，我们已经收回违规沉淀资金，该处理的要依法依规处理!”

他解释说：“我们现在正在过紧日子，需要盘活财政资金，把钱用在刀刃上。”何谓“刀刃”？就是有效支持经济增长、惠及民生的急需领域，包括重大水利工程、棚户区改造、农村电网改造等重大工程项目。

问题二：中央政策不落实——“这个事要讲清楚！”

有省长在发言中说，希望有关部委能切实落实国务院有关文件的精神，继续保留吸引外资的优惠政策，以稳定市场主体信心。

李克强听出弦外之音：“这个事要讲清楚！哪个部门没有落实国务院文件？”他当场追问了好几遍。看到这位省长面有难色，总理转而对参会的各部委负责人说，中国要继续扩大开放，要继续成为最有吸引力的外商投资地，就必须落实已经修订过的国务院相关文件，要为稳增长保驾护航，巩固经济趋好形势。

对于各地方负责人提出的具体建议，总理要求国办及有关部门要认真研究，“每条建议都要有回应，我们不能只开‘神仙会’”。

问题三：企业效益下滑——“你们要好好总结经验”

此前，在谈到中国GDP增长速度时，国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，GDP是多少，其实比7%高一点或者低一点，都是次要问题。真正具有挑战性的问题是效益问题，是企业盈利水平的下降。为什么？因为，盈利下降以后财政就会出问题，财政压力比较大。这才是我们现在面临的最大挑战。

座谈会上，李克强就注意到了这一问题。在广东省汇报过程中，李克强询问，一季度广东和全国一样，经济增速有所回落，但财政收入下降不多，增速还保持两位数，这是不是因为企业效益较好、利润没有大幅下滑，因此税收有保障？

在得知企业效益和经济质量有所提升后，总理要求：“这一点你们要好好总结经验，当前企业效益下滑不是个别问题。”

透露下半年政策取向：“三招”维持好势头

找出了问题，把好了脉，下一步就要出台有针对性的举措。对于下半年如何维持良好势头？李克强为地方政府出了“三招”。

一是深化改革开放的“硬招”。对内改革就要敢为人先，创新体制机制。在谈到大众创业、万众创新时，李克强表示，“让大家有平等机会，公平竞争。这样的社会不仅有活力，而且有希望。”对外开放则要力推国际产能合作。李克强说，中国的装备非常有竞争力，要通过国际产能合作推动装备产能“走出去”，变“大进大出”为“优进优出”。

二是“实招”。“抓落实”是李克强近来频繁提及的工作重点。李克强表示，要多出针对性强的“实招”。积极扩大有效投资。既定项目要马上开工，已有资金要尽快到位，项目储备要超前谋划。

三是“新招”。除了“硬招”和“实招”，李克强还要求多出提升发展能力的“新招”。这意味着我国下半年将继续以“中国制造2025”、“互联网+”等大战略为依托，全力培育新产品、新技术、新业态和新模式。