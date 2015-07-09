中国股市走势会彻底改变美联储加息步伐？

周三(7月8日)公布的美联储6月会议纪要显示，希腊和中国引发了决策者们的关切。部分分析师认为，中国股市最近的暴跌大大降低了美联储9月份加息的可能性。

会议纪要显示，美联储官员们6月仍认为经济走在支持加息的路径上，但同时也表达了对疲弱的消费支出和中国及希腊风险的担忧。

美联储成员“认为经济状况继续接近可以允许”在某个时间点升息的条件。除一位成员以外，所有其他成员都“表示他们需要看到更多证据以证明经济增长足够强劲。”

美联储官员们6月预计他们将在今年升息两次，同时降低他们对之后继续升息的展望。自那时起，全球市场因希腊退欧风险的上升和中国股市的暴跌而持续动荡。

注： 10月份合约显示联邦基金利率为18个基点

注： 联邦基金利率概率显示，市场预计美联储会在2016年3月首次加息

杰富瑞首席经济学家Ward McCarthy在报告中称，9月加息和2015年两次加息的可能性比三周前“大幅降低”。过去三周发生了太多事情，比如中国股市暴跌、大宗商品价格下跌及希腊问题僵持不下。

McCarthy认为12月是美联储加息最可能的时间点，建议密切关注周五(7月10日)美联储主席耶伦(Jannet Yellen)关于经济前景的讲话。



不过，道明证券对此却持不同意见。道明证券首席美国利率和经济学家Eric Green在报告中写到，现在断定希腊、石油和中国股市的风险会改变美联储9月加息步伐或许为时过早。 花旗首席10国外汇策略师Steven Englander在报告中说，9月加息的几率现在远远低于FOMC会议举行之前，也低于会议之后紧接着的时段。

Green表示，即使暴跌的股市证明了中国未来增长走弱，美联储不能、也不会等到事事都恰到好处才加息，否则美联储永远也别想动手。虽然中国经济走弱会影响整个新兴经济市场，但美联储准备加息的时候新兴经济体增速就已经在数年来最低点。

他补充道，中国发生的情况不会在这个问题上成为改变的决定性因素。若中国股市无序的下跌导致信贷市场功能失调(主要风险)，中国央行(PBOC)有足够的工具来应对。