冰火两重天！美元一枝独秀 大宗商品“断崖式”下跌

美元成为周二全球金融市场上的“最大赢家”。希腊进一步跌向退欧“深渊”，令欧元/美元重挫至1.10关口下方，对美元指数构成显著支持；美元走强令大宗商品走势更加脆弱不堪，而中国股市持续下滑也加剧了大宗商品的颓势。

欧洲央行(ECB)收紧对希腊银行业的借贷条件，令人忧心希腊的银行很快将耗尽现金，该国退欧风险进一步提升。同时该消息引发投资者担心希腊问题将蔓延至其他南欧国家。受此影响，欧元/美元周二(7月7日)跌至五周低点，美元指数则升至五周高位。

周二纽约尾盘，欧元/美元下跌0.7%，至1.0978，此前跌至五周低位1.0917。自希腊未能如期偿债，且周日希腊民众投票反对严格的新救助条款后，欧元/美元从6月中触及的高位1.14大幅回落。美元指数尾盘攀涨0.6%，至96.85，此前触及一个月高位。

分析师表示，未来几日至为关键。欧元区领导人和财长将在布鲁塞尔会晤讨论希腊问题，迄今还没有找到解决方案。

欧盟领导人周日将召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，则周日峰会将批准救助希腊的计划；假如周日峰会再度传来令人失望的消息，则希腊退欧几乎将“板上钉钉”。

Warren Financial Service首席投资长Randy Warren表示：“我希望双方可以达成妥协，但我不确定他们能否做到，我认为对希腊提出的撙节要求的确是必要的，但对希腊而言可能太苛刻。希腊根本没有能力支付账单。因此，我不肯定磋商会取得满意的结果。”

CIBC World Markets的外汇策略负责人Jeremy Stretch说道：“欧元/美元若跌破1.0970，情况可能会变得有意思，投资者目前相当放松，因为他们认为，如果希腊退欧，欧洲央行将会采取措施抑制危机蔓延。”

BK资产管理的外汇策略主管Kathy Lien表示：“当前的不确定性对欧元和冒险意愿不利，因此我们希望在1.11水平卖出欧元/美元，在这个水平之下的风险回报较差。”

大宗商品全线崩跌

外媒报道称，尽管中国政府推出多种措施支持市场，但A股仍未止跌，市值损失高达3.2万亿美元，从而刺激原油、工业金属等大宗商品出现新一轮下跌。与此同时，美元升至五周高位，也削弱了美元计价商品对其他货币持有人的需求。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数周二盘中下跌最多2.2%。

上证综指较6月份触及的高点已大幅下跌29%。为遏制股市跌势，中国政府已经采取了诸如国有金融机构入场托市、暂停新股发行等多项措施，但这些措施目前尚未能够起到恢复市场信心的作用。沪综指周二收低1.3%，两市再现千股跌停。

伦敦金属交易所(LME)六种主要金属周二全线下跌，其中铜价下跌4.5%，镍价下跌9%。铝价周二下跌1.7%，结于每吨1,666美元；铝价较9月2日的收盘高点下跌超过20%，符合熊市的一般定义。铅价下跌2.5%，结于每吨1,722美元，较5月5日高点下跌超过20%。

DailyFX周一撰文称，市场似乎没有任何的好消息，一边，希腊再度延长银行业休市，而欧央行拒绝为希腊银行提供更多的流动性；另一边，中国股市周二再度出现暴跌，中国经济风险的加剧也令全球“战栗”。商品市场首当其冲，COMEX 9月期银重挫5%，创2010年2月5日以来的最低收盘价，也是自1月以来的最大单日跌幅。COMEX 8月份期金下挫1.8%，刷新自3月18日以来的最低收盘价。避险资产尚且如此，原油的下跌更是惊人，在周一暴跌7.7%后，周二一度再度下跌超过4%，逼近50美元/桶关口。

Amherst Pierpont Securities LLC策略师Robert Sinche表示：“这不是受美国因素影响，美国经济和形势相对仍然稳定，这是受到一系列全球性因素的推动——原油、中国、希腊和欧洲股市，这是一个严酷的夏天。通常规避风险的药方是买进美元和日元。”

现货金周二盘中一度下跌至3月18日来最低1,148.05美元/盎司，纽约尾盘下跌1.1%，报1,156.75美元/盎司。COMEX 8月期金收跌1.8%，报1,152.60美元/盎司，价格跌至日低时成交量急升，创4月27日来最大一小时成交量。

金价走弱和美元上涨也拖累其他贵金属的表现。现货银大跌6.9%，至14.65美元/盎司，为去年12月1日来最低。COMEX 9月期银大跌5%，至14.969美元/盎司，盘中一度触及去年12月1日来最低点14.62美元/盎司。

ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa说道：“毫无疑问，市场焦点在希腊危机，希腊问题巩固美元兑欧元的涨势，这显然打压金价，黄金目前不是受到青睐的避险投资，收在1,157美元/盎司以下，可能引发黄金进一步下跌至今年低位1,143美元/盎司，之后是1,130美元/盎司区域。”

ETF Securities美国研究部主管Mike McGlone说：“美元上涨是黄金面临的主要压力，但美元走强给金市造成的拖累比其他任何一种商品都小。”金价在过去12个月下跌12%，美元则大涨18%。

因对希腊和中国股市大跌的担忧引发投资人避险，且技术性卖盘可能进一步压低油价至熊市区域，原油期货价格逼近四月份以来最低点。伊朗达成核协议以恢复原油出口的决心以及利比亚一重要原油终端的重启也令油价承压。

美国原油期货自上周四收盘已经重挫逾8%，为11月底来最大两日跌幅，周二收报51.98美元/桶，跌0.20美元。

美国原油正在步步逼近技术性熊市区域。自5月高位62.58美元/桶已经回落17%，逼近较上次高位回落20%的熊市区域。技术分析师表示，更多的下跌动能可能令美国原油期货下探3月中触及的六年低点42.03美元/桶。

芝加哥期权交易所原油波动率指数大涨2.8%，报41.13，收在4月以来最高点。

受大宗商品崩跌影响，周二商品货币大跌，澳元触及六年低点。作为中国投资的晴雨表，澳元/美元下滑0.7%，至0.7440，铁矿石价格下跌也令澳元承压。纽元/美元也跌至五年低位，尾盘下0.5%，至0.6645。美元/加元触及三个月高位1.2732。

聚焦美联储纪要

周三投资者在持续关注希腊问题的进展同时，将关注美联储(FED)会议纪要。北京时间周四02:00，美联储公开市场委员会(FOMC)将公布6月16-17日会议纪要。

DailyFX指出，尽管此前市场将6月利率决议看作鸽派表态，但随着更多的美联储官员出面支持加息，市场对于联储的态度似乎出现了转变，而6月会议纪要会给市场提供更为详尽的参考资料，若市场发现自己误解了联储所要传达的信息，加息预期是否会成为压垮非美货币的“最后一根稻草”，就不得而知。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周二表示，尽管希腊债务违约导致市场益发动荡和焦虑，美联储准备在今年加息，9月仍然“可能”。布拉德不把希腊经济问题的影响当一回事，并称美联储在考虑何时加息时，仍将根据经济数据情况来决定。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)在6月17日的新闻发布会上清楚地表示，她需要看到能够支持就业市场及物价逐步企稳的更加具有决定性的证据。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周二表示，薪资增长和持续创造就业的“初步迹象”，也使他相信美国就业市场将继续改善，并逐渐推动通胀率升向美联储的2%目标。

费希尔在讲话中没有直接谈到美联储首次加息的时间。市场预期美国最早可能在9月加息。但他指出，美联储要有前瞻性，因货币政策对经济的影响滞后。

德意志银行经济学家Joseph LaVorgna周二在报告中写道，FOMC6月份的纪要应该在很大程度上反映会议声明的均衡基调。

德银表示：“鉴于希腊局势升级，会议纪要可能会有国际局势方面更详细的讨论，这可能会得到金融市场的‘正面’解读，意味着美联储将在更长时间内按兵不动。尽管经济数据支持加息一两次，但美联储可能会担心希腊危机给全球金融市场带来的溢出效应。

德银指出，美国基本面支持温和加息，然而美联储担心太早收紧政策。如果有明确迹象显示有工资上涨的压力，德银对9月份首次加息会更有信心。目前排除2015年首次加息可能为时太早。