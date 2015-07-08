乌法“金砖”与上合峰会召开

应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平赴俄罗斯乌法出席7月8日至9日举行的金砖国家领导人第七次会晤和7月9日至10日举行的上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。会上将正式启动印度和巴基斯坦加入上合组织程序；习近平主席将在会上宣布推动中方与上合组织携手共建丝绸之路经济带。

中国和海外学者认为，近年来，上合组织框架内务实合作不断加强，“一带一路”构想为区域发展注入新动力。

“上合组织发展可与一带一路建设协同推进；建议加快成立上合组织发展基金和上合开发银行，加强能源、交通、运输等基础设施合作项目；中俄将共同推动上合组织框架内的自贸区建设。”

“这是习主席时隔两个月后的又一次访俄，中国与俄罗斯等一带一路国家的产业合作正愈发深入，高铁、核电、航天、油、气等重点行业的国内龙头企业将在国际产能合作中得到更大发展空间。”

——中国社科院日前发布报告称。

“把三个邻近的计划——欧亚经济联盟、上合组织和丝绸之路经济带整合到一起，对俄中协调欧亚利益具有根本重要性。”

——由政府支持的智库俄罗斯国际事务理事会表示。“扩员将大幅提升上合组织在国际舞台的地位和声望，同时也将增强成员国贸易往来、提升各成员国竞争力、促进各领域合作。巴基斯坦加入上合组织后，修建从中亚过境阿富汗、巴基斯坦到印度的天然气管道成为可能，这将对上合组织成员国同阿富汗扩大合作带来积极影响。”

——哈萨克斯坦国立民族大学教授穆萨塔耶夫说。

“尽管上合组织框架内经贸合作有相当大的潜力，但受种种因素制约，经贸领域合作的水平还相对落后。中国提出的丝绸之路经济带构想正好可以打开目前上合组织在经济领域的僵局，上海合作组织的作用，特别是其经济部分的作用将显著增强。”

——俄罗斯莫斯科国际关系学院东亚及上合组织研究中心主任亚历山大·卢金认为。

“上合组织在地区安全、基础设施建设、互联互通、能源和经贸合作等多方面发挥着重要作用。上合组织成员国承诺建立共同框架，开展联合行动以维护共同利益，这有助于各成员国应对新的挑战和威胁，为社会经济可持续发展创造有利条件。”

——巴基斯坦伊斯兰堡世界事务委员会主席哈立德·马哈茂德表示。

“中国人正在追求他们自己的利益，他们的利益跟我们的利益并非总是相同，但要置身事外，后果也是我们承担不起的。”

——一名俄罗斯官员谈与中国合作的重要性。