4大因素压制汇市风险偏好

海外外汇博客类网站babypips.com周二(7月7日)刊文称，当前有4大因素对外汇市场的风险偏好构成压制。内容如下：

1.希腊公投否决新协议

在希腊对IMF违约近一周后，7月5日的公投结果是希腊民众拒绝接受债权方的新协议。这令得希腊债局向着“未知领域”更进一步。除非增加新的撙节措施，否则希腊债权方也不愿意向其提供更多基金来帮助其偿还下一轮贷款。但撙节遭到了公投的反对。

之后，希腊政府和欧盟将再度展开谈判，讨论怎样的经济改革能够令希腊仍留在欧元区、从而防止问题蔓延至其他欧元区国家，同时保持欧元的稳定性。未来几个交易日，外汇市场将存在高度不确定性。在希腊7月20日欧洲央行偿款最后截止日前，欧盟领导人将举行更多的紧急会议。

安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，NO的结果令全球股市承压。希腊、其他欧元区二线国家和新兴市场的债券收益率飙高。

2.中国股市暴跌

中国股市上周的暴跌已经牵动了外汇市场神经。中国股市自6月12日高点已经重挫近30%。在不到一个月的时间内，市值蒸发2.7万亿美元。这个数额可以帮希腊偿还总欠款整整6次。为此，中国上周末展开了救市措施。

若这种下跌状况持续，则中国股市将对中国内需和全球其他国家及地区经济构成影响。

3.油价的又一轮暴跌？

全球多数主要经济体仍在和去年油价崩盘所导致的低通胀做抗争。而油价似乎又将展开新一轮暴跌行情。还记得2012年因核谈，欧盟对伊朗的石油禁运吗？这些制裁不久就会取消了。伊朗说该国会将原油产量加倍，以庆祝重返国际原油出口市场。

伊朗石油副部长Mansour Moazami曾表示，该国准备将原油产量提高至230万桶/日。除此之外，伊朗的行为还将怂恿其他欧佩克国家也推升各自产量，以打压美国原油生产商。

4.美联储升息

在全球经济不确定性事件中，市场目光最后会回到第一大经济体的货币紧缩周期上。美联储升息将意味着借贷成本的上升和流动性的下降，这些对美国的商业投资和消费者支出都构成不利影响。最重要的是，货币紧缩会令通胀面临下行压力。

不过，令人失望的6月非农数据或许会令美联储不在9月升息，特别是在希腊债局和中国股市增加了全球大宗商品价格下行压力的背景下。不过，由于避险属性的特质，美元仍将获得支撑。其他低收益货币比如日元，也将获得提振。