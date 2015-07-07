2015年7月7日汇市早自习

周一(7月6日)金融市场上，希腊和债权人踢开“坚硬绊脚石”，欧元反弹但日元成最大受益者。贵金属价格基本持稳，国际油价暴跌，欧美股市承压。本交易日，市场关注澳联储决议、美国贸易帐及希腊危机进展。

主要货币及商品7月6日收盘：

外汇：欧元/美元收报1.1054；英镑/美元收报1.5603；澳元/美元收报0.7498；美元/日元收报122.55；美元/加元收报1.2650；美元/瑞郎收报0.9425。

大宗商品：现货金收报1170.10美元/盎司；Comex期金收报1173.20美元/盎司；现货银收报15.73美元/盎司；Comex期银收报15.753美元/盎司；布伦特原油收报56.54美元/桶；NYMEX原油收报52.53美元/桶。

欧美股市：道琼工业指数收跌46.53点，或0.26%，至17683.58点；标准普尔500指数收跌8.02点，或0.39%，至2068.76点；纳斯达克指数下滑17.27点，或0.34%，至4991.94点。英国富时FTSE 100指数收挫0.76%，报6535.68点；法国CAC指数急跌2.01%，收报4711.54点。德国DAX指数收跌1.52%，报10890.63点。

7月6日重要经济数据汇总：

据周一公布的行业报告显示，继5月降至13个月低位后，美国6月服务业扩张速度小幅加快，因企业活动和新订单数据改善。美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国6月服务业指数从5月的55.7升至56.0，略低于分析师预估的56.2。数据高于50，表明服务业扩张。

重要新闻回顾：

德法两国周一(7月6日)要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。此前一天希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。德国总理默克尔和法国总统奥朗德指出，希腊如果想要确保与债权人达成改革换金援协议，从而避免被迫脱离欧元区，就必须迅速行动。而欧洲央行(ECB)则决定继续严格控制对希腊银行业提供的资金规模，令希腊总理齐普拉斯在周二(7月7日)的欧元区峰会召开之前承受更大压力。

市场热点追踪：

希腊公投过后有一样资产意外成为最大“衰星”：欧元开盘一度重挫、随后稍有企稳反弹；日元、黄金则受到避险买盘的支撑；欧美股市跌势远没有此前市场人士猜想的那么“可怕”；然而国际油价当日却遭遇“崩跌”，美国油价暴跌近8%。始于上周的油价跌势在周一加速，导致过去四日的累计跌幅超过10%，为1月初来最大，持续数周在区间交投的行情也因此“嘎然而止”。

周二(7月7日)关注重点：

12:30 澳洲联储宣布利率决定

16:30 英国 5月工业产出

20:30 加拿大 5月贸易帐

20:30 美国 5月贸易帐