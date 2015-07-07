希腊公投过后最大“衰星”竟是它！全球紧盯欧元区峰会

希腊公投结果出炉后金融市场遭遇了一个不平静的交易日，但有一样资产意外成为最大“衰星”：欧元开盘一度重挫、随后稍有企稳反弹；日元、黄金则受到避险买盘的支撑；欧美股市跌势远没有此前市场人士猜想的那么“可怕”；然而国际油价当日却遭遇“崩跌”，美国油价暴跌近8%。

始于上周的油价跌势在周一(7月6日)加速，导致过去四日的累计跌幅超过10%，为1月初来最大，持续数周在区间交投的行情也因此“嘎然而止”。

主因希腊民众在公投中投票反对债权人提出的救助条款，周一盘初国际油价便暴跌逾3%，随后受到中国股市暴跌、伊朗核协议有望达成等因素拖累，油价周一暴跌最多8%，遭遇五个月来最大规模的抛售。

在公投中投票反对国际救助条款的希腊民众占压倒性多数，令人怀疑希腊会否留在欧元区，这使欧元承受巨大下行压力。欧元一旦出现下跌，作为对手货币的美元将会攀升，以美元计价的原油等大宗交易品则相对持其他货币、尤其是持欧元的买家价格升高。

“反对”的公投结果将希腊置于从未有过的境地，银行业可能崩溃，希腊可能被迫退出欧元区。如果没有欧洲央行增加紧急金援，希腊的银行可能在几天内就弹尽粮绝。

花旗(Citigroup Inc.)、巴克莱(Barclays Bank)、摩根大通(JPMorgan)等多家主要大行的分析师表示，他们现在基本假设为希腊将退出欧元区，认为这是最有可能发生的情景。

美国原油期货周一收报52.53美元/桶，较上周四收盘价暴跌4.40美元，跌幅达到7.7%，创下2月初来最大单日百分比跌幅。布伦特原油期货收低3.78美元，或6.3%，报56.54美元/桶。

受油价暴跌影响，能源股领跌美股。标普500能源股指数下跌1.3%，在过去七个交易日内这是第四日跌幅超过1%。

原油价格目前已经降至4月中旬以来的最低水平。目前美国原油期货和布伦特原油期货均位于100日均线下方，技术分析师说，假如下行动能加重，美国原油期货将测试3月中创下的六年低位42.03美元/桶。

中国股市近期暴跌，过去三周跌幅达到近30%，商品市场受到牵连。伊朗和全球六大国努力在7月7日最后限期达成核协议，这也令油市的压力加重；一旦达成协议，对伊朗的石油出口禁令将被解除，进而会有更多供应流入油市。

美国油服贝克休斯(Baker Hughes)数据显示，美国原油活跃钻井数结束了连续29周的下滑，上周首次出现上升。分析师，这表明原油生产商已经开始对近来相对较高的原油价格表示出兴趣，开始重新将闲置的油井投入使用。

Petromatrix高级能源分析师Olivier Jakob表示：“希腊方面的不确定性是原油利空消息。而中国股市暴跌的情况则使这种现状‘雪上加霜’。美国原油钻井数上升的消息以及伊朗可能会向世界增加原油输出的情况都使油价承压。”

纽约能源对冲基金Again Capital的合作伙伴John Kilduff说：“多项利空因素目前重压市场，唯一的支持是汽油季节性需求，而这因素不久也会消失。”

希腊财长辞职提振欧元 聚焦欧元区峰会

在希腊公投结果公布后，欧元/美元盘中一度跌1.3%，触及6月29日来最低点1.0970，不过在伦敦和纽约汇市，欧元开始回稳反弹。

周一纽约尾盘，欧元/美元下跌0.5%，报1.1056。分析师称，希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)的辞职是欧元反弹的部分诱因。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)G10外汇策略主管Valentin Marinov表示，欧元在希腊财长宣布辞职后反弹,投资者可能认为瓦鲁法基斯辞职表明，没有他在，达成妥协较容易。

Marinov指出，瓦鲁法基斯辞职对欧元的影响仍然很小；市场将密切关注周二的欧盟峰会。

FX.com董事总经理Dennis de Jong表示，希腊财政部长瓦鲁法基斯的辞职对希腊而言是积极的消息，消除了希腊同债权人达成协议路途上一块“坚硬的绊脚石”。

国际货币基金组织(IMF)表示，正密切关注希腊的局势，准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。

欧元区财长周二将开会，为关于希腊问题的欧元区紧急峰会做准备。欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)宣布将在北京时间周三00:00召开欧元区峰会。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)的发言人Michel Reijns周日表示，欧元区成员国财长将在周二开会，为当天稍后就希腊问题召开的欧元区紧急峰会做准备。

德国总理默克尔(Angela Merkel)与法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一进行了会晤，奥朗德称他们的立场“将取决于希腊的建议”。

德国国内对默克尔施加越来越大的压力，希望其任由希腊退出欧元区。德国公众舆论迅速转为反对向希腊提供任何进一步的援助。

默克尔与奥朗德会晤后不久，欧洲央行(ECB)宣布维持给予希腊银行业的紧急流动性援助额度在此前水平。欧洲央行还调整了紧急流动性援助(ELA)抵押品的折扣幅度以反映当前的经济形势。

据知情人士透露，欧洲央行估计希腊的金融体系在没有额外流动资金注入的情况下，至少可以存活到周二的欧洲领导人峰会之后。

欧盟一消息人士称，除非希腊作出重大让步，否则欧元区领导人周二更有可能讨论如何应对希腊脱离欧元区，以及在此后如何强化货币一体化的问题，而非向希腊提出任何新的救助计划。

一希腊官员表示，希腊总理齐普拉斯向德国总理默克尔承诺，将在周二欧元区领导人紧急峰会上提交改革换现金的提议。目前尚不清楚，该提议较之前的做了哪些变动。

外汇基金管理公司Millennium Global的联合投资组合主管Richard Benson表示：“对我而言，这要取决于默克尔如何出招。瓦鲁法基斯的辞职暗示谈判将变得缓和。”但他指出，希腊危机带来的不确定性导致欧洲经济前景可能恶化，这可能对欧元区利率构成更多下行压力。

花旗驻伦敦策略师Josh O'Byrne表示：“欧元正在从希腊公投后的跌势中复苏，但未来几日走势依然脆弱。”

德意志银行(Deutsche Bank)驻纽约的10国集团外汇策略全球主管Alan Ruskin表示：“已经是连续第二个周末了，鉴于希腊的局势，欧元和场内的风险偏好程度令人吃惊，最糟糕的情形、尤其是希腊退欧，目前还未大大伤及欧元；而最佳情形，包括协商达成协议，也不是买入欧元的好理由。”

麦格理(Macquarie)表示，建议投资者避免卖空欧元/美元，因为不排除希腊将达成一个积极的解决方案；在接下来几个月希腊退欧的概率可能接近50%，关键转折点将发生在接下来的几天里，包括周二将召开的峰会。

外汇机构GAIN Capital的分析师Kathleen Brooks声称，希腊离开欧元区的机率目前为80%，但相关协商可能得花上数年时间。