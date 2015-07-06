惊呆！8%巨大涨幅悉数回吐 沪综指午后竟翻绿

中国股市上证综指周一(7月6日)午后抹去涨幅，一度下跌0.6%，失守3700点；在周末公布多项重磅利好之后，沪指早盘一度高开7.8%，为2008年9月以来最大涨幅，但卖盘蜂拥而出令股指逐步震荡回落。

上证综指1106支成份股中，97支上涨，855支下跌。创业板指数一度下跌7%，来到4月20日以来低位。

对上证综指拖累最大的个股：金丰投资下跌10%，中石化油服下跌10%，中国核电下跌7.2%，中国重工下跌3.2%，信威集团下跌10%。

有分析师指出，蓝筹股板块和中小盘股走势明显分化，而中石油及农业银行的涨停反而有可能令投资者信心趋弱，后市大盘有可能再现回落。

首创证券策略分析师邵帅表示：“今日走势特点就是分化，压力比较大的区域还是创业板、中小板高估值的股票。”

他并认为，前期创业板、中小板的高估值股票过快上涨导致股价透支较明显，仍存在调整压力，但蓝筹股板块则相对稳定，避免了负面情绪在场内的扩散，对缓解恐慌情绪已有效果。

商业类在上证五大行业分类指数中表现最差，下跌5.4%。百大集团下跌10%，东方创业下跌10%。

信息技术类在沪深300指数十大行业分类指数中表现最差，下跌6.3%。乐视网下跌10%，恒生电子下跌10%，石基信息下跌10%，东方财富下跌10%。

恒生指数下跌4%；恒生国企指数下跌4.1%；恒生综合指数下跌5.1%。

在21家券商出资逾千亿元资金投资蓝筹股ETF后，中国证监会周日晚间宣布，决定充分发挥中国证券金融公司的作用，多渠道筹集资金扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。

中国央行(PBOC)将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。分析师认为，这意味着中国式平准基金呼之欲出。而且中央汇金公司也宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

交银国际策略师洪灏称，早盘缩小涨幅是因为市场逐步平掉一些股指期货的仓位，以及有些投资者拉高出货。

洪灏称，央行的资金是不可能在这么一个已经泡沫化的点位上提供资金继续加仓；中长期来看，中小创估值仍将是一个去杠杆的过程，低估值大盘蓝筹会是一个比较明显的投资机会。