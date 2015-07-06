又悲剧了！希腊公投说“不” 欧元开启崩溃模式

尽管此前民调显示周日(7月5日)希腊公投结果会十分接近，但实际情况却让人“大跌眼镜”，希腊民众在投票中以压倒性多数反对国际救助条款，令希腊退欧风险直线飙升，欧元兑主要货币在周一亚洲时段早盘重挫。市场人士早就警告称，若结果为“否定”，则可能意味着欧元区将失去希腊，从而导致欧元的稳定性遭到动摇。

根据外媒报道，希腊公投95%投票已开，反对票占61.3%、赞成票占38.7%。“反对”者取得令人吃惊的胜利，推翻了此前的民调结果。多份民调原本预期两方力量不相上下。

“反对”的投票结果让希腊和欧元区都进入未知的情况：在欧元区内可能遭遇金融和政治孤立，而且若债权人拒绝提供进一步帮助，可能出现银行业崩溃。

国际货币基金组织(IMF)上周警告，希腊将需要大规模债务减免，并需要500亿欧元新的资金。

欧洲决策者已经公开警告，公投“反对”的结果将意味着拒绝与债权人和欧元区谈判，则希腊将得不到任何外部资金来避免破产，而只能靠自己。这在很大程度上将取决于欧洲央行(ECB)，该央行周一上午将评估希腊银行业依赖的紧急流动性政策。

在希腊公投选择“不”以后，欧元/美元在周一亚洲时段大幅跳空低开，最低一度触及1.0967，目前交投于1.1025附近。

市场对公投结果呈现出典型的“避险”反应，日元成为主要受益货币。欧元/日元重挫1.6%至134.24，美元/日元从上周五的122.80跌至121.94。美元指数则升0.3%至96.43。

众多拥有最高评级的主权债券获得强劲买盘，美国股指期货下跌约1.4%。油价也遭挫，其中布伦特原油跌0.67美元，至59.65美元/桶。

希腊退欧风险剧增

希腊民众以压倒性的投票结果反对国际救助条款，分析师警告称，这导致希腊退欧风险剧增，且可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。

对数百万希腊人而言，公投结果向债权人发出了愤怒的信号——即希腊无法再接受重复的财政撙节举措——这些举措已让四分之一的希腊人失业。

过去一周中，许多希腊伙伴已警告称，公投结果若为“反对”，将切断希腊和欧洲之间的联系，将希腊已经残破不堪的金融体系直接推入破产境地，希腊经济萧条将严重恶化。

此外，这一结果也让欧盟“雄心勃勃”的单一货币计划遭受“沉重打击”，欧元这一全球第二储备货币的地位岌岌可危。

澳洲国民银行(NAB)全球外汇策略主管Ray Attrill表示，希腊退欧风险已明显大幅攀升，并成为公投后唯一最有可能发生的事情。

Attrill认为，尽管如此在新协议最终达成的前提下，其他可能性，包括银行长时间关闭、谈判的不确定性、政府可能垮台加起来仍接近50%。

Attrill补充称，市场可以肯定的一点是，立即给予希腊齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的希腊政府大幅减免债务的温和协议将面临道德危机风险，且无法保证希腊将执行所同意的改革，出现这种情形的可能性还不及希腊退欧。

澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中写道：“公投产生了两个结果：使希腊政府的立场合法化，并且把球踢给了欧洲法院，要么欧元区退让，要么希腊破产；这要看德国总理默克尔(Angela Merkel)的了。”

欧元区财长周二将开会，为关于希腊问题的欧元区紧急峰会做准备。欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)宣布将在北京时间周三00:00召开欧元区峰会。

欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)的发言人Michel Reijns周日表示，欧元区成员国财长将在周二开会，为当天稍后就希腊问题召开的欧元区紧急峰会做准备。

Reijns在推特上称：“欧元集团将在7月7日周二再次开会，为希腊问题的欧元区峰会做准备，会议开始时间待定。”

三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)驻东京的外汇交易业务主管吴田真二(Shinji Kureda)稍早曾表示，如果希腊周日公投结果为“反对”，美元/日元和欧元/日元周一在亚洲市场开盘可能走低。

吴田真二称，市场担忧公投结果为“反对”，希腊退出欧元区的恐惧会加深；如果美元多单平仓，美元/日元很有可能跌破121.00。

彭博策略师Vassilis Karamanis稍早曾就不同公投结果的情况作出预测，他曾指出，若投“反对”票的比例大于55％，达成协议的机会大大减少;希腊退欧/平行货币的机率上升，因为希腊政府料将加强其挑衅立场。欧元/美元将面临显著压力，会跌破近期的交易区间低点。

欧洲央行是否会在当前受限的情况下继续向希腊提供紧急流动性，这是首先要面临的考验。除非欧洲央行提供紧急援助，否则希腊银行业者料数日内资金告磐。

希腊财长瓦鲁法基斯(Yannis Varoufakis)表示，既然公投已经结束，现在恢复银行体系的流动性“绝对必要”。

但央行人士称，在选民拒绝削减支出和经济改革后，欧洲央行可能不愿增加对希腊银行业的紧急资金支持。欧洲央行周一上午将召开电话会议。

新西兰银行(Bank of New Zealand)外汇策略师Raiko Shareef称：“欧洲央行或仍将对希腊的银行提供紧急融资，直至政治领导人有明确态度。不管怎样，市场将面临一个充满未知数的时期以及旷日持久的谈判。”

花旗(Citigroup Inc.)证券交易策略主管Antonin Jullier说：“现在有一大部分要取决于欧洲央行给予希腊银行业甚么流动性援助，欧洲央行有能力遏制危机蔓延...但欧洲市场周一可能仍将有3%的跌幅。”