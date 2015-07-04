李克强谈对中国经济的8个判断

股市中彷徨的你，请听听总理对经济的八个最新判断

股市3日再现下跌行情。沪指报收3686.92点，跌225.85点，跌幅达5.77%。近期，类似的大跌场景一再上演，让不少股民信心大挫，是割肉离场还是继续坚守，很多人都在彷徨。

对于股市短期内的走势，我们很难给出准确的判断，因为影响它的因素太多，但有一点我们始终坚信：“大河有水小河满”，中国股市的长远走势，归根结底还是要取决于中国经济的发展，中国经济好，中国股市的前景才能一片光明，“牛市”才有真正坚实的基础。

那么，中国经济到底行不行？近期，在国外出访的国务院总理李克强给出了答案，他对中国经济的八个最新判断，值得每一位股民认真读一读，或许它们就是你走出彷徨的良药。

判断一：中国有能力实现7%左右经济增长目标

中国经济上半年总体平稳，结构调整步伐加快，二季度主要经济指标、先行指标趋势向好。中国经济有能力实现7%左右的经济增长目标，长期保持中高速增长，迈向中高端。

——李克强总理7月2日在法国图卢兹出席中法工商峰会致辞

判断二：中国经济向好，产业在升级，增长动能在转换

今年以来，中国经济运行总体平稳，稳中向好。一季度GDP增长7%，从5、6月份的情况看，工业、投资、消费、出口等主要经济指标企稳回升，市场信心增强。结构调整步伐加快，服务业比重超过一半，新产品、新业态、新商业模式大量涌现。比如，前5个月网络零售增长38.5%，5月当月新能源汽车、工业机器人产量同比分别增长2.8倍和1.3倍。这些亮点反映出，中国的产业在升级，增长动能在转换。

——李克强总理7月1日在经济合作与发展组织总部的演讲

判断三：中国经济仍面临下行压力，但这是“成长中的烦恼”

当然，中国经济仍面临下行的压力，一些深层次矛盾凸显。但这是“成长中的烦恼”。我们将把握好稳增长与调结构的平衡，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在区间调控的基础上加强定向调控，通过深化改革开放顶住下行压力，做到调速不减势，量增质更优。中国市场广阔，可供选择的调控工具多。我们有条件有信心实现今年经济发展预期目标，努力保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

——李克强总理7月1日在经济合作与发展组织总部的演讲

判断四：资本市场和货币市场要公开透明长期稳定健康发展

中国经济要长期保持中高速增长，需要在稳定宏观经济政策、继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策的同时，根据形势变化不断灵活应对，加大定向调控力度，适时预调微调，推动结构性改革，让积极的财政政策更加有效。同时培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。

——李克强总理7月2日在法国图卢兹出席中法工商峰会致辞

判断五：中国仍是世界最大发展中国家

中国作为世界上最大的发展中国家，虽然经济总量已位居世界第二，但人均GDP只有7589美元，相当于全球平均水平的65%、美国的1/7、欧盟的1/5，排在全球第80位。中国的综合发展水平特别是创新能力、劳动生产率、社会福利水平等与发达国家相比仍有不小差距，有的指标甚至比一些发展中国家还要低。

在十几亿人口的国家要实现现代化，人类历史上没有先例，必须做出长期艰苦的努力。我们清楚认识到所面临的挑战，下最大决心努力实现到本世纪中叶达到中等发达国家水平的目标。

——李克强总理7月1日在经济合作与发展组织总部的演讲

判断六：危机之时往往是改革之机

从历史上看，危机之时往往是改革之机。近年来，世界各国都在从国际金融危机中汲取教训，大刀阔斧推进结构性改革。这是应对世界经济下行挑战的必由之路。

为了推动大众创业、万众创新，中国政府正在大力推进简政放权、放管结合、优化服务。新增市场主体井喷式增长，今年前5个月新注册企业平均每天1万户。这些新设立的企业大多属于小微企业和服务业，就业容量大。中国经济增长速度虽然有所放缓，但就业不减反增，而且青年人的就业稳定增加，靠的就是改革创新。

——李克强总理7月1日在经济合作与发展组织总部的演讲

判断七：中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地

中国市场广阔，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，我们有信心完成今年经济社会发展主要目标任务，并长期保持经济中高速增长，迈向中高端水平。中国将继续全面深化改革，对外开放的大门将越开越大，不仅为世界经济稳定复苏增添动力，也将为各国发展带来新的机遇。

——李克强总理6月29日在中欧工商峰会上的主旨演讲

判断八：城镇化将成为中国经济增长和现代化建设提供持久动力源泉

大规模的人口迁移、集聚和安居，意味着巨量居民消费品的置办和更新，意味着庞大的城镇硬件和软件设施建设，由此带动的各类消费、投资需求也会成倍增长，将创造巨大的市场需求。这既为中国经济增长和现代化建设提供持久的动力源泉，也蕴含着很大商机和合作潜力。