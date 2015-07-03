非农拯救黄金自三个月半低点回升 分析师称9月升息过早

周四(7月2日)金价一度大幅下跌是3个半月最低水平，跌破1160美元/盎司，但此后受到表现不及预期的非农数据的推动回升，重新回到1160上方。周五亚市开后，金价在1166美元/盎司附近波动。

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国6月非农就业人数增加22.3万人，略低于预期的增加23万人，同时5月失业率下降至5.3%。美国6月份失业率5.3%，预期为5.4%，前值为5.5%。

同时，美国6月平均每小时工资月率持平，预期增长0.2%，前值增长0.3%；美国6月平均每小时工资年率上升2.0%，前值为上升2.3%。

此外，美国6月平均每周工时为34.5小时，预期为34.5小时，前值亦为34.5小时。美国6月劳动参与率为62.6%，前值为62.9%。

在非农公布前，金价一度大幅下行最低触及1156美元/盎司的低点，在非农发布后，短线拉升12美元至1168.10美元/盎司，逼近日内1168.80高位。

盛宝银行(Saxo Bank)的商品分析主管Ole Hansen表示：“我们不需要多少数据来说9月美联储升息是有些过早了。”

Hansen说：“这或许是黄金市场所需要的，以避免更多的抛售。”

据报道，在非农数据公布后，COMEX最活跃8月黄金期货合约在北京时间20:30一分钟内累计成交量达4001手，瞬间拉高现货黄金价格短线上涨逾5美金。

美元指数受非农影响，从三周高点回落。

此外，周四公布的数据中，美国上周季调后初请失业人数反弹，但是仍然位于30万人下方，表明就业市场稳健复苏，将提振世界第一大经济体的增长势头。

美国劳工部(DOL)周四(7月2日)公布的数据显示，美国6月27日当周季调后初请失业金人数增加1万至28.1万，预期27.0万，前值27.1万。

Sprott Asset Management USA的贵金属策略师Trey Reik认为：“此次非农报告表明出的事实上比表面上要糟糕。有更多的人是在非自觉的情况下做着兼职。”

在非农过后，黄金市场的焦点又将转向希腊。

一项民调显示，反对纾困条款的占据优势，但受银行关闭和资本管制措施影响，反对与赞成之间的差距明显缩小。

ProRata Institute在希腊报纸Efimerida ton Syntakton公布的民调显示，54%的希腊人计划投票反对纾困条款，33%赞成。

希腊宣布关闭银行之前受访的民众中，57%表示将会“反对”，30%“赞成”。但关闭银行后受访的民众中，“反对”比例降至46%，“赞成”比例升到37%。

希腊财长瓦鲁法基斯寻求民众投“反对”票，他对国家电视台称公投后将很快达成协议，甚至最早下周一(7月6日)就能达成，然后资本管制就会取消。

全球金融市场对普遍预期中的希腊违约反应相当平静，增强了欧元区伙伴国的底气。他们表示，希腊不能把危机向较弱欧洲国家蔓延的威胁，作为讨价还价的筹码。

周四SPDR黄金ETF又出现了流出，总持有量跌去了1.79吨至709.65吨。