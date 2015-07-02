就业数据疲软美股转跌

美国股市周四午盘转跌，大盘本周可能收跌。美国6月非农就业数据疲软。希腊将针对是否留在欧元区内进行全民公投，由此产生的不确定性因素令市场承压。

美东时间7月2日12:01(北京时间7月3日00:01)，道琼斯(17757.91, -54.12, -0.30%)工业平均指数下跌23.55点，报17,734.36点，跌幅为0.13%；标准普尔500指数下跌2.25点，报2,075.17点，跌幅为0.11%；纳斯达克(4992.57, -20.55, -0.41%)综合指数下跌13.98点，报4,999.14点，跌幅为0.28%。

周四盘前，美国劳工部报告称，美国6月非农就业人数增加22.3万，略逊于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的22.5万。与此同时，6月失业率从5月的5.5%降至5.3%，创下自2008年春季以来新低，但这一下降主要源自超过40万人离开了就业大军。

美国劳工部在报告中下修了4、5两月的非农就业数据，将4月份增幅从原来的22.1万下修至18.7万，将5月增幅从原来的28万下修至25.4万。

此前接受MW调查的经济学家平均预期6月非农就业人数将增加22.5万、失业率从5.5%下降至5.4%。

周五美国股市将因为独立日假日休市，因此原定于周五的非农就业数据提前到周四公布。

美国劳工部周四发布的报告显示，6月27日当周，美国首次申请失业金人数增加1万，经季调后的总人数增至28.1万，创五周新高。这一数字逊于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的27.5万，但仍连续第17周位于30万关口下方，反映了创纪录低水平的裁员，以及新增就业人数的稳健增长。

美国商务部报告称，美国5月工厂订单环比下降1%，降幅大于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的0.5%。报告显示，5月耐用品订单下降2.2%，降幅大于此前估计的1.8%；非耐用品订单增长0.2%。

周三美国股市收高，部分原因是ADP私营就业数据好于预期。标普500指数收高0.7%，道指收高138.40点或0.8%收于17,757.91点。纳指收高0.7%。但本周至今三大股指仍然各自下跌了大约1%。

希腊债务危机的进展仍是周四市场关注焦点。雅典仍在准备在周日进行有关接受救援条款的全民公决。

个股消息面，International Speedway(ISCA)即将公布第二财季财报。市场预计该公司每股收益40美分、营收1.725亿美元。

美国医疗保险巨头Centene Corp(CNC)宣布，已同意通过一次现金加股票交易以大约68亿美元的价格收购竞争对手Health Net Inc，交易价格中包括后者5亿美元的债务。Centene表示，合并后的公司将在全美拥有超过1000万个会员，2016年试算额保费收入约为370亿美元。

特斯拉(274.86, 5.71, 2.12%)(TSLA)汽车公司周四宣布，其S型电动汽车第二季度的交付量达到创纪录的11,507辆，较去年同期增长52%。这一数字远高于该公司此前预期的1万到1.1万辆。

电子支付服务提供商Xoom(XOOM)受到关注，该公司在周三宣布收到了Paypal(EBAY)提出的收购要约。

商业软件企业Progress Software(PRGS)股价大涨，此前该公司宣布上调全年业绩预期。

通用电气(26.69, 0.03, 0.11%)公司(GE)可能活跃，此前美国司法部发起了旨在阻止伊莱克斯(ELUXY)收购通用电气旗下家电部门的诉讼。

其他市场面，周四欧洲股市小幅走低，此前希腊财政部长发表了关于债务危机的评论。泛欧绩优300指数收盘下跌0.3%，报1528.60点。德国DAX指数下跌0.67%，报11,106.00点。法国CAC 40指数下跌0.96%，报4,836.50点。英国富时100指数上涨0.32%，报6,629.80点。

中国股市继续下滑，上证综合指数下跌3.4%。

纽约商业交易所黄金期货价格下跌6美元，报每盎司1163美元。原油期货价格上涨72美分，报每桶57.68美元。