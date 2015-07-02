为何黄金对希腊危机无动于衷？

北京时间7月2日消息，尽管希腊对国际货币基金组织(IMF)债务违约、周日公投可能决定希腊是否继续留在欧元区，作为避风港的黄金(1164.10, -5.20, -0.44%)却毫无反应，反而跌至近一个月来最低水平。截至北京时间周四13点20分，纽约黄金期货报1167.2美元，盘中下跌0.18%。

为何黄金对希腊危机无动于衷呢？是否黄金已经彻底丧失避险功能？华尔街分析师认为主要有两个原因。

第一个原因是投资者相信希腊危机不会出现扩大。

澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Victor Thianpiruiyam指出：“市场对希腊局势的信心似乎略有上升。这主要归功于欧元区官员不断安抚市场，称希腊的传染风险相对较小甚至不存在。”

“当然，我们当前处于一片全新疆域，如果有什么事件导致不确定性或传染风险上升，黄金应该会从中受益。不过目前并不明确到底是什么事件触发。我将会买入黄金作为一份保险，但不能保证黄金一定上涨，”Thianpiruiyam如是称。

其次，黄金的长期基本面依然疲软。

CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner指出：“人们依然在关注黄金的长期基本面，包括潜在的利率上升、美元升值、可预见的将来还没有通胀上升的迹象，以及最终中国经济放缓可能导致中国珠宝首饰需求下降。”

“只要出现反弹，我将会逢高卖出。我预计未来6-18个月金价将跌至1000美元。当联储启动加息周期，黄金将会成为受害者。”