里程碑！中国股民突破9000万

虽然连续两周暴跌，但是中国股民数量仍在继续增加，上周已经突破9000万人。

中国结算最新数据显示，6月23日至26日当周，新增自然人投资者数量49.79万人，至9014.03万人。

随着上证综指去年翻番，涌入股市的中国居民也创下历史记录。但是，最近两周暴跌，上证指数最多从高位回撤逾20%，股市存在崩溃的风险，这使许多个人投资者遭受损失，本已放缓的经济愈加疲软。

“随着更多股民遭遇亏损，政府感到更多压力。”博大资产管理(香港)有限公司投资银行业务总裁温天纳称，“股市无序下跌会影响中国经济的稳定。”

为了稳定市场，中国当局也采取了许多措施，包括中国央行上周末降息降准，考虑养老金入市。另有消息称，中国当局也可能下调印花税。

这一系列措施似乎使中国股民信心再度升起，上证综指周二报复性上涨5.5%。

“政府总是对股市走向很敏感，因为他们担忧这会引发系统性崩溃。”新加坡国立大学客座教授Anthony Neoh称，“一个健康的股市必须是政府考虑的首要问题，因为它能够确保社会稳定。”

据中国结算数据，中国6月份(截止到26日)新增股民超过700万人。目前，中国股民突破9000万人，占总人口的比重仅约7%。中国股民数量仍有增长的空间。

据盖洛普调查，持有股票的美国人占比已经从金融危机时的65%有所下降，但是在2014年仍然高达54%。据港交所最近一份调查显示，香港大约1/3的成年人在过去12个月内持有或交易过股票。另据嘉信理财集团(Charles Schwab Corporation)调查，股票占中国家庭金融资产的比重仅为20%，而现金和银行存款占45%。