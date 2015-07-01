白银价格被操控的真相竟然是这样！

如今纽约商品交易所白银期货未平仓合约再度触及高位，银价是否会像历史重演一样大幅反弹，需拭目以待。

最近看到西奥多·巴特勒写的一篇文章，谈到银价被操纵的问题。他认为，在过去30 年里，白银价格被人为降低了。银价是在纽约商品交易所中的投机者调整期货头寸时确定的。基本面虽然能决定白银的长期价格，但它们对短期至中期的价格的影响为零。

其举出的理由就是：摩根大通和在纽约商品交易所中的另外四大空头在过去的7年里从来没有在纽约商品交易所白银期货上买入空头头寸时失过手。也就是说，它们在卖空之后，一定会以更低的价格买回来，从而获利。

这一点可以从美国商品期货交易委员会每周发布的交易商委托书报告中看出来。实际上，四大空头总是在银价上涨时增加空头头寸，只有在银价下跌之后，才会将空头头寸平仓。因为如果摩根大通在银价上升时将空头仓位平仓，那将引爆银价。

由于期货市场上多头和空头是一一对应的，所以摩根大通等必定是通过操纵银价做到这一点的。但是，实际上在过去许多年里，摩根大通已经买入了大量实物白银，所以它很可能下一步要通过拉高银价来获利了，因为这样做获利更多、更快。

6 月23 日白银价格下跌了2.5%，即每盎司40 美分，而同时纽约商品交易所白银期货市场上的未平仓头寸增加了4909 手，达到200273 手，这是历史上首次超过200 万张合约，这不禁使人怀疑白银期货市场上将发生一起空前的轧空事件。由于每张白银期货合同的交易数量是5000 盎司，所以20 万张合同的总量已经超过了10 亿盎司，而去年全球一年的矿产白银产量才只有不到9 亿盎司，纽约商品交易所库中存放的白银也只有1.81 亿盎司。

黄金的情况和白银类似。世界黄金协会预期今年全球黄金矿产量可以达到9200万盎司，而纽约商品交易所黄金期货的未平仓合约为430978 手，相当于4300 万盎司，大约为矿产金年产量的47% 。而其库存只有不到800 万盎司，所以很可能发生违约的情况，即到期后无法实现实物交割，改用货币结算。

前两次纽约商品交易所白银期货未平仓合约达到高位时，都出现了银价反弹。如今这一数据又触及历史高位，银价会再次出现大幅度反弹吗？