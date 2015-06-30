亚投行为中俄战略对接开辟空间

《亚洲基础设施投资银行协定》日前在京签署，为亚投行的筹建迈出关键一步。以域内国家身份加入的俄罗斯，位列中国、印度之后，成为第三大股东。专家认为，这将为中国倡导的“一带一路”设想和俄罗斯提出的欧亚经济联盟战略对接开辟新的空间。

自今年3月申请加入亚投行以来，俄方在诸多场合表达了希望在亚投行中发挥重要作用的意愿。第三大股东的身份，将帮助俄在该行决策体系、管理机构占重要地位，促进俄通过这一新平台扩大与他国在能源、交通、工业、建筑、通讯、农业等领域合作。

对中俄合作而言，在亚投行框架下，中国倡导的“一带一路”设想和俄方提出的欧亚经济联盟战略的对接与合作有望获得巨大助力。

亚投行的筹建，被视为中国落实“一带一路”战略构想的重要步骤，其主要目的是推动亚洲地区基础设施建设和互联互通，深化区域合作，实现共同发展，这与俄罗斯提升西伯利亚和远东地区基础设施水平的需求吻合，也与欧亚经济联盟追求的区域融合目标一致。

俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基对记者说，从长远角度看，参与亚投行，有助于落实俄罗斯远东开发战略，深化中俄经贸合作和地区间合作。

俄罗斯有许多庞大的基础设施建设投资项目，俄推进这些项目的意愿强烈，但受地理条件、资金、技术和与西方关系紧张等因素影响，落实情况并不理想。俄加入亚投行的重要初衷之一，就是借亚投行之力，促进其基础设施建设。

无疑，如俄能成功说服亚投行投资远东基建项目，将极大提升俄亚洲部分领土的经济活力，这自然也将带动中俄地区间合作，特别是促进中国参与俄远东和西伯利亚开发，推动俄罗斯参与中国东北振兴和西部大开发。

目前俄提出的重要基建项目，包括建设西伯利亚大铁路、贝加尔—阿穆尔铁路、赤塔－哈巴罗夫斯克以及哈巴罗夫斯克－符拉迪沃斯托克公路的现代化改造，途经北极地区的北方海路项目，远东港口建设以及油气等能源合作项目。

对中俄合作而言，这些都是很有前景的项目。在落实这些项目的基础上，中俄战略对接将取得巨大实效，双边投资合作也将获得长足发展，有利于实现两国设定的到2020年将双边贸易额提升至2000亿美元的目标。

“以往，俄罗斯对外资进入基础设施领域限制很严，但从中国近期获准参与俄住房、高铁建设等项目可以看出，中资在俄基建项目的准入条件有所放宽，表明俄有意加强与华合作。”中国社科院东欧中亚研究所研究员李建民说。

有观点认为，中俄可以结合现有双边合作机制，与亚投行和其他相关机制开展合作。例如，2012年6月成立的中俄投资基金，可以作为其中一方介入亚投行倡导的项目，或引进亚投行参与该基金投资的项目。

分析人士表示，目前已建立或正在筹建金砖国家开发银行、上合组织开发银行、亚投行、丝路基金、俄罗斯主导的欧亚发展银行等机制，这些多边机制应科学协调，良性对接，互动合作，推动区域共同发展。