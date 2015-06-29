AETOS艾拓思:金银周五连续窄幅休整

市场消息

道明证券在当地时间周五(6月26日)报告中写道，预期美国6月非农或增加23.3万，与市场普遍预期较为一致。道明证券补充道，同时我们也预期薪资可能温和增长，失业率表现可能令人失望，或继续维持在5.5%，而不是回落至5.4%。尽管失业率可能维持不变，但料劳动参与率可能强劲增长。道明证券还表示，“此外，我们预期非农就业分项指标ISM制造业指数可能略高于市场预期。”

中国央行[微博]周六将一年期贷款基准利率再度下调25个基点，至4.85%，为自去年11月以来第四次降息举措。路透社对此评论称，此举旨在降低借款成本，并支持处于放缓中的经济。央行周六同时宣布自6月28日起下调金融机构一年期存款基准利率下调25个基点至2%。同时，央行决定降低部分银行的存款准备金率0.5个百分点。

路透社撰文称，因受到房市下滑、工业产能过剩以及地方债等问题影响，中国经济今年增速预计将降至约7%，创下25年低位，这将低于2014年的7.4%。路透社在文章中提到，尽管经济增长疲弱让市场早已料到央行将有更多降息降准举措，但央行周六最新的行动紧随中国股市最近两周暴跌20%。经济学家指出，尽管央行在解释降息原因时并未挑明“救市”一说，但在股市“崩跌”之后祭出罕见大手笔，无疑传递出希望市场稳定的信号。

市场消息

道明证券在当地时间周五(6月26日)报告中写道，预期美国6月非农或增加23.3万，与市场普遍预期较为一致。道明证券补充道，同时我们也预期薪资可能温和增长，失业率表现可能令人失望，或继续维持在5.5%，而不是回落至5.4%。尽管失业率可能维持不变，但料劳动参与率可能强劲增长。道明证券还表示，“此外，我们预期非农就业分项指标ISM制造业指数可能略高于市场预期。”

中国央行周六将一年期贷款基准利率再度下调25个基点，至4.85%，为自去年11月以来第四次降息举措。路透社对此评论称，此举旨在降低借款成本，并支持处于放缓中的经济。央行周六同时宣布自6月28日起下调金融机构一年期存款基准利率下调25个基点至2%。同时，央行决定降低部分银行的存款准备金率0.5个百分点。

路透社撰文称，因受到房市下滑、工业产能过剩以及地方债等问题影响，中国经济今年增速预计将降至约7%，创下25年低位，这将低于2014年的7.4%。路透社在文章中提到，尽管经济增长疲弱让市场早已料到央行将有更多降息降准举措，但央行周六最新的行动紧随中国股市最近两周暴跌20%。经济学家指出，尽管央行在解释降息原因时并未挑明“救市”一说，但在股市“崩跌”之后祭出罕见大手笔，无疑传递出希望市场稳定的信号。

基本分析：

国际现货白银周五开于15.82，最高触及15.91，最低下探15.54，收于15.79，下跌0.05美元，跌幅0.32%。

美国密歇根大学周五公布的数据显示，美国6月密歇根大学消费者信心指数终值升至96.1，预期和初值94.6，5月终值90.7。由于就业市场持续改善，提振美国民众乐观预期世界第一大经济体经济将强劲复苏，美国6月消费者信心攀升至五个月以来的高位。

截至6月26日纽约商品交易所2015年7月期银尾盘报价15.75美元，成交量为55837，6月25日未平仓合约30879，未平仓合约减少13204手。

技术分析：

现货白银周五连续震荡下行，收盘下阴柱。日内银价下行破位后反弹，下影线较长，受近期上升通道下轨线支撑，受短期下降通道上轨线打压；多日均线连续小幅分行下行。MACD指标双线零轴线下连续胶着平滑；蓝色动能柱开始小幅放量出现。

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