希腊危机升级你需紧盯的三件事

欧元/美元周初暴跌200点！周末希腊到底发生了什么恐怖事件？关于希腊债务危局，德意志银行(Deutsche Bank)总结了过去48小时你不得不关注的三件事，以及未来一周你可能唯恐错过的三件事。

该行在报告中写道：

首先，欧元集团上周六(6月27日)确认了欧洲金融稳定机制(European Financial Stability Facility)的希腊贷款计划将在6月30日到期，且没有展期。其次，希腊政府公投提议已在国会通过，提议得到执政联合政党和金色黎明党的支持。公投将在7月5日进行。第三，欧洲央行(ECB)周日决定紧急流动性援助(Emergency Liquidity Assistance)维持在上周五水平。

至于未来一周的3件焦点事件，德意志银行总结道：

1. 欧洲央行应对机制

我们认为现行的ELA限制(可能会增加减记)是未来这周最有可能出现的结果。

2. 希腊国内政局演变

随着“三驾马车”条款在政治情势方面的融入，政府对于债权人的姿态变得越发关键，选民在近期事件进展方面的态度极其相关影响仍是值得关注的问题。

3.国际货币基金组织(IMF)和欧洲政治回应

在上周二未能完成支付后，IMF总裁拉加德(Christine Lagarde)已向董事会宣布“还款失败”。EFSF委员会之后可能出现的基于交互贷款条款违约的加速贷款是政治决定，而非财政方面的考量，并彰显来自欧洲方面的更大压力。

我们认为EFSF委员会在公投结果之前不会采取任何行动。

总之，市场新一轮不确定性随着希腊危机再次开启，在下一个周日到来之前，最终的事件结果不太可能浮出水面，之后也依然陷入重重迷雾。