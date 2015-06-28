原油供应危机传导 中国或进入成品油过剩时代

6月23日，国家发改委发布通知称，因调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

这是今年以来成品油价格第三次调价搁浅。2015年以来，国内成品油价格已经进行了九次调整，五涨四跌。国际油价在3月中旬跌至六年来的历史地位44美元/桶之后，第二季度反弹幅度高达30%。

油价已经筑底了吗？下半年是否会出现暴涨？这样的问题仍然是产业链上下游企业关注的焦点。

“预计油价在下半年仍将维持在50美元~70美元的水平。”安迅思原油分析师张叶青在接受《中国经营报》记者采访时表示，石油供需格局并没有发生有效转变，油价也不具备大幅上涨的动力。

与此同时，原油过剩局面正在向下游传导，中国已经进入成品油过剩时代：炼厂、贸易商以及下游加油站，都面临着产品积压、销路困难的“新常态”。

油价下半年难涨

据了解，这一次虽然国家层面未能调价，但还是中石油、中石化在全国多个省份已经下调了部分产品油价，进行降价销售，民营企业的降价幅度更大一些。

记者了解到，在6月23日，“两桶油”下调了在河南地区的柴油零售价格，每升下调幅度为0.2元。

在2015年上半年，国内成品油价格共经历了十个调价周期，其中五次上涨，四次下调，三次调价搁浅。增减冲抵之后，国内油价在上半年仍呈现总体上涨，其中90号汽油与0号柴油分别上调460元/吨和385元/吨，折合为0.34元/升和0.32元/升。

隆众石化网分析师李彦认为，2015上半年的原油市场呈现震荡上行后趋稳的走势。1月份油价继承去年四季度的跌势，1月底WTI油价一度跌破45美元/桶的低点，但随后迅速反弹，3月中旬又再度跌至这一低位。但值得注意的是，布伦特在5月上旬最高时也未突破68美元/桶，这表明整个上半年的冲高动力不足。

目前原油价格维持在63美元/桶的水平。那么在下半年，国家油价将如何运行？

“现在原油过剩的情况还在加大，这主要是美国页岩油产量和OPEC(石油输出国组织)成员国原油产量都有增无减。”卓创资讯原油行业分析师高健表示，2013年全球原油需求增量约为每天130万桶，2014年需求增量为80桶，需求增量下滑的同事，原油供应仍然呈现出上涨趋势。

高健称，从美国页岩油产量上看，目前的日产量约为120万桶。6月5日，OPEC在维也纳召开会议，宣布维持3000万桶/天的产量配额不变，而实际上此前总产量都突破了上述配额，这一情况在今后两年还将持续。

以伊朗为例，如果即将举行的伊朗核谈问题取得积极进展，西方也将解除对伊朗多年的原油禁运制裁。目前，伊朗的原油产量出口仅为2012年的一半。制裁结束后，伊朗有望增加100万桶/天的原油产量。

而OPEC第二大产油国伊拉克此前因国内动乱因素，原油产量也只有一半，后期原油产量增加的潜力仍较大。此前伊拉克石油部长表示，目前伊拉克出口量每天310万桶，到2020年将提升至每日600万桶。

同样对于利比亚、沙特阿拉伯等国家，后期仍有原油产量增加的需求。

此前，OPEC组织以及相关成员国人员也通过多种途径表示，石油输出国需要维持产量以保证市场份额。根据多家机构的预测，2015年下半年，仅OPEC成员国每天的原油产量将有300万桶的增量。

除了供应国增加原油产量，美联储有望收紧货币政策，市场预期美联储在今年9月和12月将各有一次加息，美元走强也将对油价形成利空。

“地缘政治、突破时间对油价只是一个短期的波动影响，主导因素还是供需关系。” 在张叶青看来，原油市场的过剩格局将继续扩大，需求持续低迷，下半年油价不具备大幅上涨的条件，预计油价运行空间将在50美元~70美元之间。

国内成品油过剩加剧

6月23日，全球知名能源咨询机构PIRA能源集团表示，原油过剩局面正在向下游传导，市场正开始面临成品油产品的严重过剩和积压情况。

张叶青表示，国内成品油的过剩状态，则会促使更多成品油出口国外。

根据中石化最新公布的数据显示，公司2014年出口成品油1160万吨，比2013年出口量增长45.3%。而在2015年一季度，中国柴油出口量达到历史新高，累计出口柴油105万吨，同比增长368%；出口汽油115万吨，同比增长14%。

“中国的成品油过剩早已经开始了，现在这一情况有过之而无不及，像我们做成品油仓储销售和零售加油站这样的企业，体会是最明显的。”河南中太石化有限责任公司经理冯念江在接受记者采访时表示，经济形势不佳，柴油的销售情况非常低迷，公司在一季度柴油销量下降了17%。

冯念江告诉记者，价格比以往下降倒不是最主要的问题，因为销售的毛利并没有大幅减少，现在的主要难题在需求减少，成品油销路比以往困难。

在成品油产业链的上下游，诸如炼厂、贸易商以及下游加油站的企业而言，过剩格局的影响正在逐步显现中。

深圳一家主营成品油调和原料批发的企业负责人告诉记者，为环节此前成品油供应紧张的局面，2010年前后国内各大炼厂对产能进行了大规模的扩张。但现在需求低迷，国内成品油供需格局已失衡。下游价格下滑、油品质量升级影响，调和油市场的利润空间也被下滑明显。

冯念江告诉记者，现在成品油行业出现的一个重要变化是，产业链都在积极往下游扩展。炼厂此前将产品批发给贸易商，再由贸易商卖给加油站，但现在很多炼厂已不走贸易商，贸易商空间被加压。不仅如此，一些炼厂更是开始积极收购加油站。

中石油、中石化布局的是区域性城市为中心，民营加油站多位于城郊、农村和乡镇，而这些民营加油站也是被收购的主角。

在2015年上半年，河南中太石化已经收购了5家民营加油站。

“我们现在有100多加油站，但今年扩张的速度与往年相比仍不算快。” 冯念江表示，由于今年上游炼厂都在积极收购终端，也导致很多加油站对于收购费用或者租赁费都进行了抬价，所以洽谈起来也比往年困难一些。

成品油过剩带来的市场变局还不止这些。

据冯念江介绍，因为随着很多地方开始重视空气治理，例如出租、重卡等车辆都使用的是天然气，所以很多加油站也在今年也对加油站进行改造，改成加油加气一体站，应对市场变化。