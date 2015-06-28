炒白银如何才能保持常胜？不为人知的事





如何炒白银才能保持常胜?其实，这个常胜是相对而言的，言外之意，如果知道以下几点炒白银技巧或常识，总体来说，将会减少炒白银的亏损。以下是如何炒白银才能保持常胜的6点技巧：

一、必须做对整体趋势方向





主要是针对大趋势的分辨，如果你连大趋势都不关注，就算炒白银盈利了也是运气。





二、轻仓，止损





炒白银轻仓的好处除了亏损不会很多之外，还体现了交易者的交易态度，而且还能让自己有更多资本完成加仓或补仓过程。轻仓做好了，止损就从容了。





三、分批分时进场





炒白银分批分时进场，可以弥补自己前面仓位的失误，也能让自己在时间和价格运动过程中，逐步的明确方向之后，有后续资金进场以提高利润累积。当然，也可以分批分时离场。





四、时间和价差的不断累积





做整体趋势，除了大方向的把握之外，还有就是大趋势是需要长时间和大价差的滚动累计来实现的，这需要耐心。前面讲的轻仓，如果做了长线，利润也是很可观的。





五、习惯趋势中的回调或震荡





趋势内部总有回调和震荡，既然做了大趋势，就一定要有时间的耐心及接受价格回滚。如果一定要做，可以用第三条的分批分时的做法，在大趋势回调结束后另行加仓;或是锁住回调，恢复行情后解锁并加仓;一般情况下，震荡行情做了也是白做，具体原因可以自己思索统计下，所以一般不建议短线上下两个方向搞晕自己。





具体进场时，小时图和大时图方向一致时逐步进场，不一致时即是回调，应不做或少做;一天中多数时间在震荡，主要活跃时段才趋势性价差，习惯长线交易或开始练习长线交易的人没等到大趋势来临往往就被震荡出局，就开始怪时机把握不好或是命运不顺，其实解决之道在于始终要轻仓，即使是顺大势交易时也是如此，以后可以逐步在回调结束后加仓。





六、时间成本是交易者唯一的资本





无论谁，长期稳定的炒白银获利，不是靠重仓搏短来实现的，也长久不了。而是靠每个仓位的中长线持有，和数个这样持有的利润的叠加而来的财富累计。金融交易中，唯一真正拥有的是时间资本。