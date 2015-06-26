坐等希腊周末上演好戏 黄金据守1170蓄势待发？

美数据大放异彩 美联储9月加息预期升温

周四(6月25日)公布的数据显示，美国5月消费者支出录得近六年最大增幅，因对汽车和其他大件商品的需求强劲，进一步显示美国经济第二季成长加速。

美国商务部(DOC)周四(6月25日)公布的数据显示，美国5月消费支出月率增长0.9%，创2009年8月以来最大升幅，预期增长0.7%，前值增长0.1%。

就业市场到楼市，5月的经济数据都很利好。即便是因美元持续走强和能源价格回落而受创的制造业也显示出企稳的迹象。经济不断增强，暗示美联储(Fed)可能在今年升息，尽管通胀仍然远低于联储设定的2%的目标。很多分析师预计联储会在9月升息。

Miller Tabak的首席经济策略师Anthony Karydakis称，“这对第二季成长和今年下半年经济活动的整体势头而言是个好兆头，且巩固了第二季升息的可能性。”

彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright撰文称，主要受到薪资强势成长的提振，在美国5月就业报告出现改善后，5月家庭收入亦稳步成长。为家庭支出提供了令人鼓舞的基础，同时也将很大程度上决定下一阶段整体经济成长的步伐。

摩根大通经济学家Daniel Silver表示，将美国第二季度消费开支成长预期从2.6%上调至2.9%，同时预计第二季度GDP成长2%-2.5%。

FTN经济学家Chris Low在一份报告中指出，美国第二季度消费者支出料上升3.1%左右，粗略估计美国第二季度GDP成长2%

凯投宏观经济学家Paul Ashworth称，5月消费支出数据意味着美联储将在9月份加息。

另一方面，美国上周季调后初请失业人数走高，但是仍然稳稳位于30万人下方，表明就业市场的愈加趋紧，势必将促进世界第一大经济体今年下半年的复苏势头。

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，美国6月20日当周季调后初请失业金人数增加0.3万至27.1万，预期27.2万，前值修正为26.8万。

法国巴黎银行经济学家Derek Lindsey在报告中表示，初请失业金令人印象深刻的趋势以及其他数据表明，就业市场的闲置资源继续收紧。预计6月份非农就业人数增加大约25万人

数据公布后，美国股市上涨，美元指数基本持稳，而现货黄金则持续承压在1171美元的两周低位附近。

希腊周末将迎最终时刻 危机爆发进入倒计时？

FX168讯 希腊与国际债权人的协商周四(6月25日)再度无果而终，本周六(6月27日)将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。

周四欧元区财长结束一周内的第三次会议，但仍未就希腊问题达成协议。希腊方面坚持要求债权人立即承诺对其实施债务减免，但债权方拒绝讨论减轻希腊债务负担一事，除非后者采纳并实施现有救助计划中承诺的经济改革措施。

峰会上的一位欧元区官员称，“现在的思路就是，要么希腊在周六前表示接受，要么周六就会讨论B计划。”所谓的B计划是指万一希腊违约，需要采取措施防止希腊银行业崩溃，并限制市场动荡扩散到其它欧元区国家。

态度强硬的奥地利财长Hans Joerg Schelling称，达成协议的最后期限是周日，而下周一德国议会就必须决定是否批准拨付救助款，让希腊能够及时偿付IMF贷款。

两名峰会参会者透露，德国总理默克尔稍早对欧洲中右翼政党领袖表示，必须在下周一(6月29日)市场开盘前达成希腊债务协议。这令人想起2011-12年欧元区债务危机高峰，当时欧盟领导人担心欧元崩溃，接连在周末举行峰会。

眼下如果不能在周末达成协议并解冻救助款，希腊下周二将对国际货币基金组织(IMF)违约，并可能让希腊走上退出欧元区之路，破坏成员国身份不可取消的创建原则。

但与2012年相比，现在市场紧张情绪低得多，主要是因为欧洲央行的债券购买计划，而且当前危机主要限于希腊资产范围内。然而，许多欧盟官员与分析师表示，希腊退出的威胁对于欧元区造成的较长期伤害可能更加深远。

彭博经济学家Maxime Sbaihi周四(6月25日)指出，虽然在持续五个月的希腊问题谈判之后，债权人和希腊政府之间的僵局依然没有被打破，但达成协议仍是最可能的结局。不过即便在谈判破裂且双方都不会再回到谈判桌的情况下，希腊也未必会退出欧元区，因希腊总理齐普拉斯没有让希腊脱离欧元区的授权。全民公决可能给他这个授权，但希腊民众或会在公决中说“不”。

太平洋投资管理公司(Pimco)称，预计希腊与债权人将会解决在金融援助问题上的僵局，但为了解决困扰欧元区的危机，投资者持有的债务最终会承担损失。这种协议可能有各种形式，包括将债务期限延长到最多60年。

分析师怎么看金价？

加拿大皇家银行(RBC)的策略师George Gero称，尽管黄金市场有大量看空，但金价还是会上涨，因为眼下黄金已经显示被超卖。

Gero表示，近期金价的下行是受到了股市良好表现、强劲美元、美联储升息的不确定性以及希腊局势等一系列因素的影响。在上半年即将结束的情况下，Gero认为，年底金价会回升。

他认为，所有不利因素已经都被显现在金价中了，而开始出了一些通胀的上涨。一旦希腊局势解决，就会有更多资金进入流通。接下去金价应该会在1230至1250美元/盎司间，较目前金价涨幅约6.5%。

Incrementum AG最新发布的报告中称，尽管黄金市场还有下行压力，但预计到2018年6月，金价能够上涨到2300美元/盎司。

Incrementum AG指出，黄金市场仍然在长期的牛市中，很快将复苏。我们对黄金仍然持积极态度的主要原因是因为全球过多债务、扩张的财政和伙伴政策，并且当权者们致力于推动通胀。

尽管对长期的金价持积极态度，但该机构认为，短期内，金价可能再次测试低点，或将在一个长期的上行前再次触及1140美元/盎司的支撑水平。

巴克莱(Barclays)周四(6月25日)在最新一份分析报告中指出，金价可能还要继续下跌，直到第三季度触及最低水平之后才会温和反弹。

巴克莱在报告中指出，“三季度中金价或将是最弱的。鉴于美联储的升息预期和金价底部不够牢固，第三季度金价表现将最为疲软。不过，预计在美联储的利率政策意图更加明显之前，金价不太可能走出近期的交易区间。”

iiTrader的分析师们指出，金价需要上行突破1186.3至1189.3美元/盎司的水平才能显现出清晰的价格走向，而如果收于1168.4至1170美元/盎司下方，就会为市场带来看空的指引。

中国年底启动人民币黄金定盘价 大三行或同时现身LBMA定盘价

上海黄金交易所(SGE)副总经理沈刚在周四(6月25日)于上海举行的2015金银市场论坛上表示，上海金交所已经为人民币黄金定盘交易做好准备，预计将在获得中国人民银行(PBOC)批准后启动人民币黄金定盘价，时间会在2015年年底。

市场分析人士指出，一旦中国央行推出人民币黄金定盘价，那么中国可能要求黄金买家和海外供应商以人民币计价的金价进行交易，以此来削弱伦敦定盘价在中国市场的影响力，并增强中国在黄金定价方面的地位。

另外，据彭博报道称，中国工商银行正在研究考虑是否要参与伦敦黄金定价，一旦作出确切的决定，全球最大黄金消费国银行参与黄金定价的程度将会有所提高。

工商银行贵金属业务部总经理周明周四在上海的一个会议上表示，工行正在考虑是直接参与定价还是通过其伦敦子公司标准银行间接参与。

继中国银行本周一(6月22日)成为首家参与伦敦黄金定盘价的中资银行，以及伦敦洲际交易所(ICE)宣布中国建设银行未来几周有望加入伦敦黄金定盘价之后，中国工商银行也传出考虑是否加入伦敦黄金定盘价。

目前伦敦黄金定价参与机构总数现为10家，包括摩根大通、丰业银行、汇丰、法兴、瑞银、巴克莱、高盛、渣打、中国银行和摩根士丹利。

洲际交易所旗下定价管理机构（IBA）于今年3月正式推出伦敦黄金竞价电子平台，取代了自1919年以来运行的伦敦金定价机制。

根据伦敦黄金市场协会(London Bullion Market Association, LBMA)的清算数据，伦敦是全球最大的黄金场外交易市场，4月份平均每天有202亿美元的黄金易手。