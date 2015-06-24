欧元、英镑：如何制定美国GDP交易策略

海外外汇资讯网站fxstreet.com分析师Omkar Godbole周三(6月24日)撰文就如何基于美国一季度GDP数据交易欧元和英镑进行分析。内容如下：

本交易日北京时间20:30，美国将公布第一季度实际GDP终值。市场预期为下降0.2%，优于修正值的下降0.7%。

美国GDP终值可能不是个事

美元指数的走势暗示了这样一种情况：美国一季度GDP终值对市场的影响可能相对微弱。因为当前的美元价格已经将美国一季度经济疲弱定价在内了。而且这是过去几年来常见的现象，通常从3月中旬开始。

美元指数3月中旬的时候升到过100.74高位，之后就在5月中旬跌到了93.13。这一波跌势主要就是弱于预期的美国经济数据所触发的。美国一季度经济的快速下滑，令市场下注美联储会推迟升息的投机性头寸增加。

3月中旬至5月中旬的美元走势已经将一季度疲弱经济定价完毕了。-0.7%至0.0%的数据结果可能无法触发美元出现一波显著行情。市场的关注点仍在美国经济二季度的复苏和9月升息的可能性。

要说意外的话，那么就是出现正增长或者数据比-0.7%还要糟糕。如果是这种数据结果，市场升息时点预期就会被修正，外汇市场也将作出反应。

意外情况一：美国GDP正增长

这样的话，欧元可能成为除纽元外表现最差的货币。欧美货币政策差异会进一步被扩大。

欧元/美元昨日暴跌超1.5%，至1.1147低点。随着股市风险偏好的回暖，欧元被牢牢地钉在融资货币的位置上。希腊债务问题向好的希望也推高了风险资产价格。

从现有的市况来看，股市风险偏好的回暖至少能持续至本周四。因此，欧元/美元是有跌向1.1125及1.1082的空间的。

从日线图来看，欧元/美元收于了1.3991-1.0461行情的23.6%回撤位1.1293下方。日图收于1.0817-1.1434行情的38.2%回撤位1.12下方，进一步增加了欧元的下行压力，目标甚至指向1.1082及1.1050水平。

在GDP公布之前，投资者可以考虑在1.1125(1.0817-1.1434的50%回撤位)附近削减欧元空头，这样的话可以对冲部分欧元反弹至1.12上方的风险。欧元小时图RSI超卖，这令欧元在GDP公布前反弹至1.12上方的可能性偏高。

意外情况二：美国GDP低于-0.7%

虽然市场将一季度疲弱经济定价，但若数据比-0.7%还差，那么还是能令美元再跌点的。届时，英镑将成为最大赢家。

英镑/美元上周升至了1.5928高位，近期跌至了1.5720水平。下跌是美联储鲍威尔的鹰派言论所引起的。此外，在连涨9个交易日后，英镑也的确需要有合理的技术性修正。

如果美国GDP比-0.7%还糟糕，英镑/美元则将走高。因为英国央行可能成为除美联储外唯一一个升息的央行，其可能在2016年升息。

从图形来看，英镑昨日未能收于1.5749上方，这令得汇价本交易日的上行空间可能限制在1.5800-1.5830区域。

低于-0.7%的数据利空美元，但程度温和。因此，英国央行升息前景令英镑/美元最具做多吸引力。市场对美联储升息的预期会有所改变，但不会显著改变。因此，在希腊问题、美国9月升息预期、美国二季度复苏预期的背景下，美元兑其他货币的回落幅度就不太值得期待了。