三大利好造就美元大阳 GDP数据恐再让多头狂欢？

因美国强劲的经济数据以及美联储官员言论令市场憧憬联储9月加息，同时投资者对于希腊问题的忧虑重燃，导致欧元全线重挫，美元指数周二创下本月最大单日涨幅，美指周三亚市早盘徘徊在逾一周高位。表现正面的美国经济数据，加上美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)的言论，帮助推升美债收益率，令美元投资更具吸引力。

因美国强劲的经济数据以及美联储官员言论令市场憧憬联储9月加息，同时投资者对于希腊问题的忧虑重燃，导致欧元全线重挫，美元指数周二创下本月最大单日涨幅，美指周三亚市早盘徘徊在逾一周高位。

表现正面的美国经济数据，加上美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)的言论，帮助推升美债收益率，令美元投资更具吸引力。与此同时，因投资者担心希腊同欧盟达成的债务协议可能无法在希腊议会通过，欧元周二大幅走软，同时利好美元指数。

周三(6月24日)亚市早盘，美元指数最新报95.34，此前于周二暴涨1.2%，为5月末以来最佳单日表现。美元兑欧元走势尤其强劲，欧元/美元重挫约1.5%至1.1136，触及两周多以来低点。周三亚市早盘，欧元/美元最新报1.1166。

加拿大皇家银行(RBC)资深外汇策略师Greg Moore表示，上述走势似乎是受到投资者调整仓位、而非基本面的推动。他说道：“整体而言，美国数据向好，而美联储(FED)理事鲍威尔声称他预计今年将有两次加息，也支撑美元走势。”

美国数据强劲 美债收益率攀升

美国5月新屋销售升至七年高位，且美国耐用品订单数据显示制造业至少在经历了一段疲弱期后稳定下来，扶助巩固了加息的预期，同时推高美债收益率。美债收益率上升令美元投资更具吸引力。

美国商务部周二公布，不包括飞机的非国防资本耐用品订单月率增长0.4%。该指标就是备受市场关注的核心资本财订单，被视为企业支出计划的晴雨表。4月该指标回落0.3%。

美国商务部周二公布的另一项数据表明，5月新屋销售增长2.2%，经季节性调整后年率为54.6万户，为2008年2月以来最高。4月增幅被大幅上修。周一数据曾显示，美国5月成屋销售触及五年半高位。

上周公布的数据也显示，5月营建许可接近八年高位，6月房屋建筑商信心为九个月来最高。

分析师指出，正面的新屋销售数据，加之强劲的零售销售、消费者信心和就业数据，表明美国国内生产总值(GDP)首季萎缩后在第二季度反弹。

布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示：“我的总体感觉是，如果投资者忽略希腊问题，我们就可以回到货币政策分歧的题材，那么你就会关注基本面。但总的来说，我想投资人认为美国经济成长正在加速，从而带动美联储加息。”

受美债收益率上扬影响，美德两年期国债收益率差持续扩大,也提振美元兑欧元。德国和美国2年期国债的利差,历来是欧元/美元走势的重要风向标。

美联储高官暗示今年加息两次

美联储理事鲍威尔周二在华盛顿出席《华尔街日报》举办的一次活动上表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。

他认为，今年下半年经济增长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。

鲍威尔并表示，由于就业市场改善，薪资显现增长迹象，美国经济有50%的概率将会改善到足以令美联储在今年9月上调利率。

鲍威尔称，他的预测基于以下假设，即经济增速快于上半年，劳动力市场进一步改善，“有更多依据相信”通胀将回到2%的水平。

算上鲍威尔在内，有五位美联储官员在近期发表的预测中估计年底前会有两次加息，每次加息幅度可能为0.25个百分点。

七位美联储理事和10位地区联储主席对指标联邦基金利率的预估值集中在0.625%左右，意味着9月加息看来有可能。美联储自2008年底以来一直维持利率在近零水准。

希腊疑虑犹存 欧元重挫

因投资人担心希腊同欧盟达成的债务协议可能无法在希腊议会通过，欧元周二大幅走软。

多名希腊议员周二对政府在债务谈判中提出的让步表示出愤怒，希腊议会副议长则警告称，给债权人的提案将很难在议会获得通过，这给之前的乐观预期“泼了一盆冷水”，市场原本预计一项能使希腊摆脱危机的协议可能很快会达成。

欧元区领导人周一晚间达成一致，认为希腊债权人需要尽力在周三晚上以前达成一份具体的协议，以便欧元区财长能够批准该协议并在周四将之提交。

这导致审查该复杂计划、确保数字合理并就一系列“优先举措”达成一致的时间只有48小时，上述这些努力目的都是让这些承诺快速变成法律，为延长希腊救助方案并让希腊取得资金以在下周偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿美元贷款找到合法途径。

分析师指出，希腊总理齐普拉斯在面临国内政治盟友反对时有表现疲弱的先例。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)资深外汇分析师Adam Myers说道，希腊提案的细节依然存在大量问题。人们担心新提案不会在希腊议会获得通过。而且还有大量问题将取决于流出希腊银行业的资金规模。”

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三将与欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)、国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)和欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)会晤。这场会谈将于当地时间午后在布鲁塞尔举行，之后欧元集团财长会议将在北京时间周四01:00举行，力争结束债务协商的僵局状态。

澳洲国民银行(NAB)资深汇率分析师Emma Lawson说道：“我们在等待，众说纷纭，甚至有一定程度的乐观看法。至少几天之内可能不会有什么结果。”

法国兴业银行(Societe Generale)驻东京的外汇董事总经理Kyosuke Suzuki说道：“坦率的说，我们不知道接下来会发生什么，因此需要看看事态发展。欧元汇率仍处于较高水准，人们担心若谈判破裂欧元可能下挫。”

澳新银行(ANZ)分析师在客户报告中写道：“市场显然将希腊与债权人达成协议的前景，解读为消除一项不确定因素，而美联储或将得以在9月展开加息。”

美国银行Bank of America全球利率和外汇主管David Woo表示：“我们依然认为欧元/美元今年年底之前达到平价。”

聚焦美国GDP

北京时间周三20:30，美国商务部将公布第一季度GDP终值报告，料较初值的萎缩0.7%向上修正。分析师指出，若数据符合、甚至优于预期，都将对美元构成进一步提升。

由于美元强劲、西海岸劳工纠纷、恶劣天气等临时性因素，美国一季度GDP修正为萎缩0.7%。据外媒调查，由于营建支出和零售销售强劲，第一季GDP终值料萎缩0.2%。

因早前的消费支出数据强劲，摩根大通称，消费支出比预期稍微强劲，这表明美国1季度经济可能不像此前报道的那么疲软。

摩根大通同时称，数据表明美国1季度消费支出年率可能至少增加0.3%至2.1%；贸易和批发库存数据将预示美国1季度GDP终值可能修正为萎缩0.2%，而上个月公布的修正值为下滑0.7%。

彭博经济学家Carl J Riccadonna和Josh Wright撰文称，第一季GDP终值有助于奠定迈向年中经济增长的活力和要素的基调。这对下半年升息的时间和区间有直接暗示。

美联储官员上周三曾表示，美国经济在冬季萎靡不振后正逐渐回升，料会维持强劲势头足以支持美联储年底前加息。