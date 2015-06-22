德商银行：希腊卖金偿债将不过只是延迟 难以成真

德商银行表示，在公开市场上出售黄金是难以让希腊和欧洲央行达成协议的，因为这会扰乱市场。该行表示，出借黄金可能是比较诱人的选择。“出售黄金最多只能延迟希腊破产，两年前塞浦路斯在破产边缘的生活，也有出售黄金的传言，但最终并未成真。”

希腊局势是目前黄金市场关注的一大焦点，它带来的诸多不确定性使得黄金市场受到避险需求的支撑。但除了这方面，希腊因素为黄金市场带来的变数还有第二重，在无法履行债务的情况下，希腊是否会出售自己的黄金储备？

目前希腊有大约43亿美元的黄金储备。

德国商业银行(Commerzbank AG)认为，希腊不太可能出售黄金，因为这43亿美元的黄金对其债务而言，不过只能做一个拖延。

德国商业银行还表示，如果希腊选择在公开市场出售黄金，那么金价可能会下跌。希腊要利用黄金来获得资金意味着将黄金出售给国际货币基金组织(IMF)和其它国家央行，或者出借这些黄金。

目前希腊欠IMF15亿欧元也就是差不多17亿美元的债务，到6月底到期，这意味着希腊要出售其黄金储备中的40%。

德商银行的分析师们表示：“出售黄金会使得该国仅有的有价值的资产被夺走，希腊是可以把黄金留到以后用的，也许可以在希腊退欧后用来稳定新的货币。我们认为，希腊要到出售黄金的地步是不太可能的。”

据该行称，希腊的黄金储备不过占其全部债务的1%，该国持有112.5吨黄金，全球排名第30位，占其外汇储备的66%。

德商银行表示，在公开市场上出售黄金是难以让希腊和欧洲央行达成协议的，因为这会扰乱市场。那么也就只剩将黄金出售给其它央行的选择了。

该行表示，出借黄金可能是比较诱人的选择。

“出售黄金最多只能延迟希腊破产，两年前塞浦路斯在破产边缘的生活，也有出售黄金的传言，但最终并未成真。”