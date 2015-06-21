对接丝路经济带 为俄罗斯带来巨大机遇

19日，为期三天的第19届圣彼得堡国际经济论坛进入第二天，俄罗斯总统普京在论坛全体会议上发表演讲。分析人士认为，普京的演讲透露出他对目前国际格局、本地区热点、俄罗斯和世界经济中一些原则问题的看法和见解，值得关注。

再批美

美才是“新冷战”始作俑者

普京在演讲中抨击了以美国为首的强权政治。他说，美国历来把自己的标准强加给俄罗斯，其行为已对俄国内事务造成干扰。美国通过资助非政府机构，将自己在国际安全领域的决定强加于人，对此，俄方将明确本国的需求与利益。

按照普京对世界格局变化的理解，区域性冲突本身不会把世界拖入“新冷战”，而作为超级大国美国的那些具有全球影响的决定恰恰是让世界陷入对抗的始作俑者，比如单方面退出反导条约。这种行为是导致新一轮军备竞赛的根本原因，威胁着现有国际安全的平衡。

谈亚太

不断深化同中国经济合作

普京在谈到世界经济问题时指出，世界经济发展格局的变化是有目共睹的，未来几十年中，亚太地区将是世界经济增长的最大动力源，这种趋势不可逆转。

正是基于这样的认识，俄罗斯从去年开始加快了在亚太地区寻求经济合作的步伐。这也是俄罗斯克服西方经济制裁对俄经济造成负面影响，实现经济结构改革的一条重要途径。俄不会因为西方制裁就被困住了手脚，相反，在对西方实行反制裁措施的同时，俄将进一步提升开放程度，向东方寻找新合作伙伴。

普京还着重提到了同中国的经贸合作。他说，俄罗斯同中国在建设共同经济空间方面的合作不断加深。欧亚经济联盟同中国提出的丝绸之路经济带建设构想的对接也正在落实中，这将给双方和地区带来巨大发展机遇。

谈国内

未现“崩盘式”严重危机

今年一季度俄国内生产总值同比下降2.2％，2015年全年财政赤字预计达到国内生产总值的3.7％，全年经济将下滑2.5％至2.8％。普京对当前俄面临的困难并不是特别担心，相反他在谈论这一话题时透出欣慰的表情。

普京乐观地指出，俄经济并没有出现预测中的那种“崩盘式”的严重危机，却积累了足够渡过难关的力量，进口替代产品的生产取得一定成果，特别俄农业出现了良好发展势头，原来需要大量从欧洲其他国家进口的奶酪、黄油等被俄自己生产的产品替代。

目前，俄成功防止了因经济下滑而导致大规模失业的现象，银行和金融系统已适应新的发展环境，卢布汇率保持稳定，通货膨胀得到控制。

谈乌危机

期待同基辅进行信任对话

就乌克兰危机，普京认为，现阶段解决乌克兰危机的出路是基辅当局尽快展开实际行动，落实早前通过的乌东部两个州的特殊地位法。俄方将致力于明斯克停火协议的全面落实，敦促乌东部民间武装同基辅谈判。普京最后还是表示，期待与乌克兰方面在信任和平等的基础上进行对话。

俄自建“西北风”替代舰

俄罗斯官员19日说，俄罗斯克雷洛夫国家研究中心已经着手研制新型直升机母舰。该舰只将比法国出售的“西北风”级两栖攻击舰更大。由于法方以乌克兰危机为借口推迟履行军售合同，俄罗斯迄今没有收到法方承诺建造的两艘“西北风”级两栖攻击舰。

据报道，俄方研制的新型直升机母舰名为“拉维纳”号，可望于2026年至2027年交付俄罗斯海军。“拉维纳”号排水量2.4万吨，远超“西北风”级战舰的满载排水量2.1万吨，能以18海里的时速连续航行8000公里，最大时速可达22海里。另外，“拉维纳”号可搭载320名船员和500名士兵、50辆装甲车。

欧盟延长对克里米亚制裁

欧洲理事会19日发表声明，宣布将原本于今年6月到期的欧盟对克里米亚相关制裁延长一年至2016年6月23日。

欧盟针对克里米亚问题的制裁措施包括：禁止从克里米亚和塞瓦斯托波尔进口产品；禁止欧盟公民和欧盟企业在克里米亚和塞瓦斯托波尔进行购置不动产、注资当地公司或提供相关服务等投资行为；欧盟禁止在上述地区开展旅游服务，尤其是禁止欧盟游轮在非紧急情况下停靠克里米亚半岛的港口等。去年3月16日，乌克兰克里米亚自治共和国以及俄黑海舰队所在地塞瓦斯托波尔直辖市举行全民公投，超过九成投票者支持加入俄罗斯联邦。18日，克里米亚和塞瓦斯托波尔被允许以联邦主体身份加入俄罗斯联邦。此举招致欧盟和美国强烈不满，随后对克里米亚实施一系列制裁。

普京指出，俄欧贸易额下降了几乎四分之一，同时俄美贸易额增长了5.6%。

他表示：“我相信，谁都不想蒙受损失。我国经济出现下滑，而在欧元区，许多专家已开始谈论萧条。因此如果我们想确保世界经济增长，自然应当停止一切制裁活动，更何况是非法的、在联合国框架外实施的制裁。”

普京认为，未来几年确保俄经济年均增长3.5%、劳动生产率增长5%、通胀率降至4%是可以实现的目标。他指出，俄经济并未发生深层危机，国家正平稳渡过难关。