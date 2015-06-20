创新能力已丧失 索尼移动未来何去何从？

索尼移动虽然在世纪之交才进入手机市场，但这家日本厂商很快便凭借着多款高品质的产品跻身第一阵营，和当时的RIM、诺基亚和摩托罗拉等几家巨头平起平坐。但和这些厂商一样，索尼低估了2007年问世的iPhone，并开始沦为智能手机市场的配角。

昔日的老对手如今要么被收购要么转行，而索尼还在凭借着自己Xperia系列手机苦苦挣扎。而经历了4代的发展，这个手机系列几乎一成不变的设计让外界开始质疑索尼是否已经丧失了创新能力。索尼在今后要何去何从？他们能否躲过看似不可避免的死亡？

在索尼爱立信时代，这家手机厂商曾经推出过许多的经典机型，它们不断拉高了旗舰手机的标准，甚至重新定义了我们使用手机的方式。但和摩托罗拉、黑莓（当时名叫RIM）、诺基亚几大同时期的手机巨头一样，索尼爱立信并未认识到iPhone所具备的威胁。

虽然iPhone之前已有厂商推出过全触屏手机，但它们中的绝大多数使用的都是电阻屏，执行触控操作时的流畅程度相比iPhone的电容屏相去甚远。随着iPhone的流行，全触屏的概念彻底改变了消费者对于手机的期待，但索尼爱立信却没能推出任何一款可以挑战iPhone的产品。

在2011年10月，索尼移动宣布回购爱立信所持有的股份，并因此获得了公司的完全控制权。他们在第二年2月完成了回购，索尼移动通信由此诞生。经过了大规模的内部整改之后，索尼将智能手机的研发重心完全转移到了Android平台，并在2013年推出了延续至今的Xperia Z系列旗舰手机。

该系列的第一部产品Xperia Z被不少人认为具备着足以和iPhone相匹敌的设计，但经历了Z2、Z3和Z3+几代旗舰之后，该系列的设计并没有发生任何足够明显的变化，这不免让人有些担忧。

在Xperia Z系列手机当中，索尼聪明地加入了来自旗下其他产品系列的技术，比如X-Reality Engine、BIONZ图像处理单元和Exmor-R感光元件，但这些显然不足以阻止自己走下坡路。

作为一家知名的相机厂商，索尼在相机技术方面应该具备着不俗的实力。但讽刺的是，虽然使用了相同的相机模组，三星和苹果的手机在拍照表现上就要比索尼自家的产品好得多。

Xperia Z系列的Omnibalance设计本身并没有什么问题，三防功能也带来了独特的卖点，但关键的问题在于，索尼所选择的发布周期并不够长。消费者虽然很快就能看到新的产品问世，但这些机型看上去似乎都是一个样的，这显然很难勾起购买欲望。对于索尼来说，日本本土市场的情况可能并不相同，但在其他市场，他们应该坚持每年推出一部旗舰手机的周期。

除了延长升级周期之外，这些产品之间还必须具备足够明显的区别，不管是升级显示屏，更改设计还是提升拍照能力。就目前的情况来看，索尼只是单纯为了出新而出新。

除了变更产品策略之外，索尼还应该更加重视其他的设备类型，比如可穿戴设备、智能相机和平板电脑。

如果索尼能够跳出固有思维，在下一步智能手机当中实现真正的创新，那他们的未来发展还是很有希望的。但是，如果索尼的下一部旗舰手机还是无法带来足够大的不同，那消费者对于这家公司的期待可能就真的消失殆尽了。索尼已经不再是全球10大智能手机厂商之一了，如果再没有敢于变得与众不同和挑战自我的勇气，那这家公司就真的没机会了。