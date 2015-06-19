英镑创高夺眼球 交易有哪些注意点？

英镑本周受英国薪资数据及英国央行官员谈话提振。数据显示英国4月薪资增速为近4年来最快，而英国央行(BOE)决策者则对利率发表鹰派评论。

周四英国5月零售销售不及预期，但月率增幅优于预期仍刺激英镑/美元飙升。美联储(FED)周三晚间发布稍显谨慎的声明，令原本预计联储将明确暗示升息时点的投资人大失所望，拖累美元汇价，进而扶助英镑走势。

FXStreet首席外汇策略师Valeria Bednarik对汇价前景作出评析：

英镑/美元在隔夜欧市创出了全新的年内高点1.5929，随后进入高位整固，收市前则温和回撤。

尽管5月英国零售销售表现不佳，4.6%的年率增幅不及预期的4.8%，但英镑依旧上涨。

汇价在1.5850一线有良好买盘支撑，该位亦是未来几个小时的支撑参考。技术指标暗示，在美联储会议过后的极度超买消化过后，多方重新掌控局面。

多头高歌猛进，20周期均线锐幅走高至1.5700一线，动量指标在100上方挺进，相对强弱指标在72附近，这些都支持汇价继续朝着1.6000关口迈进。

北京时间8:50，英镑/美元报1.5889。