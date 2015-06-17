是该警惕些了 聪明钱正从这些市场悄悄开溜

华尔街所谓的“聪明钱”目前正从风险市场流出，基金经理们近期减少了股票曝险，增加了现金持仓并买入对冲资产以防范股票跌的锐幅下滑。不过市场还没到恐慌的时候，对冲基金、共同基金以及其他大型专业投资者依然保持本质乐观，只是近期情绪稍微谨慎了一些。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)调查结果显示，大部分专业人士预计，希腊债务危局仍会在欧元区内持续发酵，而全球经济增速有望维持近年高位。

该行为诸多基金经理提供服务，在对207位客户进行的调查得出上述结论，这些资产管理者掌控着5620亿美元的资金，调查的主要结论还包括：

希腊方面，有43%的基金经理认为会有积极的解决方案出炉，42%预计希腊债务将违约但没有“希腊退欧”抑或欧元区破裂的戏码上演。只有15%的经理认为希腊会退出欧元区。

风险管控方面，有31%的受访者(记录高位)都在为股市未来3个月可能出现的锐幅下跌做防护动作，远高于4月份23%的比例，为2008年3月来的最高水平。

现金分布方面，基金经理手握份额为4.9%，接近10年来的最高水平。

股市曝险方面，基金经理减轻了对股票的押注，同时增加了商品头寸，但配置水平还是远高于2008-2012年期间的水平。(商品通常被视为股市下跌时的安全资产配置)

利率方面，有54%的基金经理预计美联储会在9月份加息，80%认为未来12个月短起利率会上扬。

全球经济增速方面，55%的基金经理认为全球经济有望在未来12个月内收获进步，低于3月的62%，但比例相比过去20年的均值依然高出不不少。

中国方面，基金经理大致看跌，10个上市公司中有7个股价存在泡沫，有半数经理预计中国经济将转弱。