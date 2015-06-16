新兴市场大规模资金外流 未来料将困难重重？

国际金融协会(IIF)周一（6月15日）警告称，随着美联储接近升息，新兴市场将持续遭遇大规模资金外流。上周新兴市场正遭遇七年来最大的资金外流。

国际金融协会(IIF)亚太区主管Jean-Charles Sambor周一表示，“我们认为，不堪一击的新兴市场很可能继续遭遇大规模资金外流之苦。”

他称，新兴市场的宏观基本面最为脆弱，特别是中东和拉丁美洲地区。

根据基金追踪机构EPFR数据，截至6月11日当周，投资者从新兴市场撤资93亿美元，是自2008年全球金融危机以来最大规模的一次撤资。其中，中国股票基金的资金流出量为71亿美元，全球新兴市场基金流出资金8.29亿美元，拉美基金则流出了4.42亿美元。

分析师表示，多种因素导致资金外流加剧，美元走强、新兴市场资产估值偏高，以及发达国家政府债券收益率的上升削弱了风险偏好。

IIF认为，正如许多分析师预测的那样，美联储9月将开启加息。美联储本周二和周三（6月16-17日）的货币政策会议备受关注，可能会暗示9年来首次加息时机。

摩根士丹利也预计，随着美联储升息日渐临近，新兴市场未来将承受更大压力，特别是中东和拉美地区国家。

该行周一发布报告指出，“新兴市场近期的股价调整并无多大意义，因为新兴市场股票盈利能力不佳，美元走强，发达市场债券收益率上升，以及估值偏高仍是主要问题。”

该行表示，“新兴市场国家尤其受到重创，土耳其、巴西、南非等拉美国家货币特别容易受到美元走强的冲击；在亚洲，印尼是受强势美元冲击最为严重的国家。”

美元走强给新兴市场企业带来的不利因素在于，美元走强推升了以美元计价的新兴市场债券的本币价值。

不过，并非所有人都持悲观态度。凯投宏观(Capital Economics)预计，新兴市场股市未来数月料将恢复，受益于美国经济复苏和投资者抄底买入。

该机构预计，新兴市场指数年末将收于1,095点附近，当前交投于973点。