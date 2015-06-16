纽约时报社论：中国经济放缓之际股市上扬令人担忧

《纽约时报》6月15日星期一以“中国的令人担忧的股市繁荣”为题，发表了该报编辑部撰写的社论。这篇社论开宗明义地说：“中国股市目前的状况比较奇怪”。社论说，当下，中国经济增速放缓，但股市却一片繁荣，指数连创新高。这其中恐怕隐含着巨大的风险。

《纽约时报》在星期一出版的社论中说，过去12个月来，中国股市上涨了147%，许多个人投资者纷纷将积蓄投入股市，有些人还不惜借钱炒股。

这篇社论说，股市大幅上扬，势必让中国领导层担忧，因为大幅上扬之后，接下来，就有可能是大幅下跌，而这期间，很多家庭的财务和整个国家的金融系统都将被置于巨大的风险之中。

这篇社论进而指出，尤其令人担忧的是，中国股市的这一轮暴涨是由融资融券推动的，也就是说，券商向投资者提供贷款，用来购买股票。这篇社论还援引彭博新闻社最近的报道说，未尝付的保证金债务总额水平是一年前的5倍，并在5月27日达到2万亿元人民币；用于购买股票的借贷总额实际数目或许更高，因为一些投资者很可能也从银行或家人那里借款炒股。

在这一轮股市上涨中，中小型企业和业绩一般的企业的股票价格的上升幅度最大。《纽约时报》认为，这是中国股市的一个风险信号，因为这表明，投资者甘愿冒极大的风险，以求快速获得收益。中小企业股和科技股占多数的深圳证券交易所的股票的平均市盈率是143倍。相比之下，在上海证券交易所上市的较大规模公司股票的市盈率只有大约25倍，而美国标准普尔500指数中股票的市盈率在21倍左右。

这篇社论说，如果经济也在增长，那么股市的繁荣也许就说得通。但是，中国的经济增长正在面临下行压力。国际货币经济组织预计，中国今年的经济增速为6.8%， 2016年为6.3%，都低于2014年的7.4%。股市在这种情况下反而上扬，似乎不大合情合理。

《纽约时报》认为，个体投资人蜂拥至股市的部分原因是，一度为投机者带来巨大利润的中国房地产市场目前已经降温，而一些投资者将股市视为下一个获利的目标。

这篇社论说，中国政府和证券监管部门目前已经采取措施，以期减少投机和炒作行为。但是，在中国，要借钱投资股市目前仍然过于容易。这篇社论说，中国政府所采取的其他一些促进经济发展的措施，比如降息、鼓励银行放贷，实际上的效果有可能会因为信贷更加容易获得、投资人信心上扬，而造成股市进一步膨胀。

《纽约时报》星期一刊出的社论还说，中国股市的繁荣“景象”，到目前为止，在很大意义上讲，还只是中国国内的一个问题，但是，对于国际间的投资者、乃至整个全球经济来说，也可能潜在地成为一个更为紧要和棘手的问题。

中国股市的上一个牛市是在2006年到2007年。但在2007年10月股指到达最高点后，股票价格在一年内降低的幅度高达70%，给许多个体投资人/散户造成巨大的经济损失。《纽约时报》说，由于那时候中国政府相对严格地控制融资融券，因此那一波股票市场的大幅波动/下滑对金融系统造成的损害不是很大，但是，中国股市目前的这一轮牛市，其风险要大得多，影响范围也更广。