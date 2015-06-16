亚太股市午盘走弱 美联储会前市况谨慎

亚太地区股市周二(6月16日)盘中走弱，因金融市场为希腊可能违约做准备；同时美联储(FED)日内稍晚将召开为期2天的货币政策会议，让市场弥漫谨慎气氛。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%。沪指跳水后缩减跌幅，韩国股市综合股价指数跌1.4%，日股跌0.76%。

希腊与债权人周末谈判破裂，距离偿还国际货币基金组织(IMF)16亿欧元款项的时间只剩下两周，全球股市为此感到苦恼。周一市场人气进一步恶化，因希腊和债权人的立场都变得更加强硬。

美联储周二稍晚将开始为期2日的会议，市场焦点在于美联储是否会给出今年稍晚加息的暗示。

日本央行(BOJ)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示，其上周发表的评论并非是对日元名义汇率水准的看法，令美元获得一丝安慰。黑田东彦上周暗示日元汇率已经很疲弱时，一度导致美元大跌。

日本股市方面，本地焦点则放在丰田汽车的年度股东大会上。一些外国投资者或在股东会议上反对丰田发行混合股这一备受争议的计划。

日经指数跌0.7%，至20，248.45点。东证股价指数下滑0.5%，至1，642.93点，在本月初触及8年高点后渐失动能。

投资抛售近期上涨个股以锁定获利，金融股中三井住友金融集团下滑2.2%，瑞穗金融跌1.6%，野村控股挫跌1.4%。丰田汽车早盘中下滑0.8%。

中国市场方面，沪指低开后跳水逾1%，盘中失守5000点后探底回升，仅金融股小幅上涨难以支撑大盘走高，沪指冲上5000点后再度跳水，逼近4900点，最低到4916.75点，权重股低迷，题材股普跌。创业板则继续回调，盘中破3500点，临近午盘拉升。

沪指早收盘报4995.28点，跌1.34%；深成指报17406.2点，跌1.67%；创业板指报3658.60点，跌1.01%。

盘面上，核电板块、次新股、券商、银行、保险等少数板块上涨，其余板块飘绿，国防军工、建筑、国产软件、媒体、有色金属、电力等概念板块跌幅居前。