普京要头疼了：世界杯和几十亿美元资金可能打水漂

2018年的世界杯是不是还能在俄罗斯举办？如今，不仅这个问题充满了未知数，而且俄罗斯政府和商人们为这项赛事所投入的几十亿美元资金可能也会打水漂。

据英国《金融时报》，就在布拉特宣布辞去国际足联(FIFA)主席职务仅仅几个小时之后，参与联赛相关事宜的俄罗斯官员仍在照常进行他们的工作。体育部部长、第一副总理兼首席公关专家来到莫斯科南部约100公里的Rostov市，评估该地计划建设的机场扩建项目，并巡查一个新的体育场。莫斯科丽思卡尔顿酒店周四还主办了一场世界足球论坛。

然而，尽管俄罗斯方面看似风平浪静，但在国际足联贿选丑闻持续发酵的当下，此案对俄罗斯来说意味着什么吸引了越来越多的关注。

英国《金融时报》报道，作为国际足联腐败调查案的一部分，美国联邦调查局(FBI)正在调查俄罗斯和卡塔尔是如何被授予2018年和2022年世界杯的主办权。国际足联审计与合规委员会独立主席Domenico Scala向瑞士一家报纸表示，如果发现了申办过程中行贿的证据，俄罗斯和卡塔尔可能被剥夺世界杯主办权。

对此，俄罗斯方面感到愤怒。俄罗斯体育部副部长Pavel Kolobkov警告，如果这种事发生了，那么“国际体育赛事就可能垮台”。

不过，对于俄罗斯来说，危如累卵的可不仅仅是潜在的尴尬和受挫的自尊心。

俄罗斯已经为世界杯赛事的准备工作投入了数十亿美元资金。这其中的大部分款项来自于已经因油价下挫和经济衰退而略显紧张的国家财政预算。虽然俄罗斯体育部拒绝透露迄今为这项赛事具体投入了多少资金，但根据该部此前公开的计划，2013年和2014年的相关开支约为2480亿卢布(约合46亿美元)。这包括了基建设施升级、建设数以千计的酒店、七座体育场。其中的很多项目已经在今年开工建设。

除了俄罗斯政府，一些俄罗斯著名的寡头和商人也已经在相关产业和项目上投入了巨资，签署了一些合作协议，这部分总价也高达数亿美元。一些俄罗斯商人去年获得了建造体育场的相关项目合同，比如被列入美国重点制裁名单的普京的密友Gennady Timchenko，以及阿塞拜疆总统的女婿的父亲Aras Agalarov，还有执掌俄罗斯最大钢管生产厂的Dmitry Pumpyanksy。

不过，这些俄罗斯项目承建商们对签署的商业合同颇有怨言。Gennady Timchenko就曾抱怨，除非预算增加，否则他建体育场基本不盈利。Aras Agalarov也曾在接受采访时详细讲述了他的工人们是如何在沼泽地上盖体育场的，Rostov地区的体育场就需要打下三万六千个基柱。

专注于研究大型体育赛事的瑞士苏黎世大学地理学教授Martin Müller表示，新的俄罗斯体育场将是历届世界杯以来造价最为昂贵的。按照他的估算，俄罗斯体育场馆平均每个座位的成本价将高达11600美元。相比之下，巴西世界杯每个座位的造价是6500美元，2006年德国世界杯仅为3200美元。

这些场馆造价为什么会如此昂贵？德国《明镜周刊》去年曾指出，延迟和腐败将会是重要因素。