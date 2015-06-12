Twitter CEO7月1日离职 1600万美元股票激励不翼而飞

Twitter现任首席执行官(CEO)Dick Costolo将在7月1日离职，联席创始人Jack Dorsey将出任临时CEO。Dick Costolo在卸任时将被扣下大约1600万美元的股票激励。

即将离职的Twitter Inc.首席执行官Dick Costolo在卸任时将被扣下大约1600万美元的股票激励。

根据Twitter在周四(6月11日)发布的公告，Twitter现任首席执行官(CEO)Dick Costolo将在7月1日离职，其所有未派发的股票之后将被扣留。

在上述公告发布后，Twitter在盘后交易中上涨。Twitter在监管文件中表示，联席创始人Jack Dorsey将出任临时CEO，直至该公司找到接班人。在过去5年一系列领导层变动之后，上述人事变动说明该公司正在注重改善产品。

Jack Dorsey在电话会议上表示，确保公司顺利过渡是他工作的重中之重，预计公司战略或发展方向不会发生变化。

Dick Costolo指出，他去年底主动与董事会探讨领导层过渡的问题；希望寻找继任者的过程公开，避免出现猜测。

Twitter目前没有搜寻CEO的时间表；Jack Dorsey称今年稍晚将推出新产品。

在回答关于Twitter是否收到潜在收购的接洽的问题时，Dick Costolo表示董事会会仔细评估要约，但是他也表示，目前的重点是实现作为一家独立公司的最大价值。