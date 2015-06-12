销售初请利好难助美元崛起 非美货币战争四起狼烟

美国周四一系列表现良好的经济数据显示，美联储关注的劳动力市场以及通胀水平均有复苏的明显迹象。但是利好消息并没有使美元得到很大提振。外汇市场最近两天波动剧烈，各国央行纷纷调整政策以适应当前全球经济形势，竞争性贬值的现象已经开始出现端倪。

本周四(6月11日)美国迎来了一系列重磅数据的公布。首先是美国5月零售销售数据表现良好，略超过预期。美国上周季调后初请失业金数据连续14周低于30万。同时，美国5月进口物价一年来首次反弹，美国4月商业库存数据也强劲反弹，单月增幅创下一年内最高水平。一系列数据显示美国劳动力市场以及通胀水平均有回升的迹象。但是一连串数据并没有使美元一飞冲天，数据公布后美元小幅震荡，随后上涨了0.5%。

上周五美国5月非农就业数据表现超于市场预期，达到28万人。这使一些分析人士认为美国劳动力市场好转已经足以让美联储决定年内加息，这个预期提振了美元的市场情绪。但是在进入本周之后，美元指数并没有如人们预期的回到涨势，而是一路下滑回吐了周五收非农提振的涨幅。

和美元的波澜不惊相比，昨日外汇市场可谓是硝烟弥漫，战火纷飞。先是日本央行行长黑田东彦讲话使美元/日元重挫200点，随后新西兰联储降息的决定使纽元短线重挫将近200点，韩国央行在随后也宣布降息。在全世界经济整体疲软的现在，除了美联储以及英国央行之外，大部分央行选择实施宽松的货币政策刺激经济，放任货币贬值以提高竞争力，但随着实施宽松政策的国家地区越来越多，竞争性贬值的情况已经开始出现。

作为G10货币国家中目前仅有的两个准备加息的央行之一，英国央行目前仍然保持中性的立场，并不急于实施加息或者否定一段时间内加息的可能。市场分析人士表示，英国央行将等待美联储加息之后再做决定。英国自己也有自己的问题，首相卡梅伦目前正在敦促欧盟改革，提高英国在欧盟的地位，如果欧盟方面拒绝改革，那么英国可能会举行全民公投并最终退出欧盟，同时苏格兰也可能会举行新一轮独立公投，随着本次大选苏格兰民族党的意外强势，几百年历史的联合王国统一性将会受到史无前例的挑战。

一连串数据表现良好 美联储年内加息准备充分

在今年迄今为止的时间里，美国的消费者一直表现"不给力"，就在今天公布的一份报告显示，消费者们终于回来了，5月零售销售强劲反弹，或表明占经济产出70%左右的美国消费支出重拾动能，进一步支撑经济持续复苏。

美国商务部(DOC)周四(6月11日)公布的数据显示，美国5月零售销售月率增长1.2%，预期增长1.1%，前值修正为增长0.2%。

今天报告指出，在所统计的13类产品中，11类产品的零售销售都录得增长。随着就业市场持续改善，美国的消费者愿意花钱，不仅仅只是购买汽车，也会购买其他的东西。

美国劳工部(DOL)周四(6月11日)公布的数据显示，美国6月6日当周季调后初请失业金人数增加0.2万至27.9万人，预期27.7万，前值修正为27.7万。

今天的报告暗示雇主仍然在极力挽留员工，旨在应对二季度需求的反弹。考虑到今年春天就业市场呈现井喷式的增长，劳动力市场料将支撑消费支出，从而提振经济复苏。

Maria Fiorini Ramirez Inc.首席经济学家Joshua Shapiro称，企业没有出现裁员现象，申请失业金人数仍然处于低位。消费支出将从强劲就业市场中得到支撑，以及薪资水平的逐步增长。

自今年3月第一周以来，美国申请失业金水平一直处于30万人下方。经济学家称，初请失业金维持30万水平，表明就业市场处于改善之中。

黑田口头打压日元话说得太重 日本官员纷纷出面缓和

据了解情况的日本政府和央行官员表示，央行行长黑田东彦发表日元不大可能进一步走软的讲话，并非日本政府为限制日元贬值做出的协同安排。

黑田东彦在周三议会表示，日元已经“非常疲弱”，实质汇率不大可能进一步走软，此后美元兑日元暴跌近200点。该讲话使日本财务省官员始料不及。日本外汇政策由财务省直接掌管。

日本央行官员称，黑田东彦的这番评论是即兴发言，未遵循讲稿，这并不暗示央行改变了日元疲软有利于经济的看法。

“黑田东彦没有打算向市场发出警告，”一位未具名官员称。

相比之下，当时也在场的日本财务大臣麻生太郎仅仅表示，不管日元汇率是上涨还是下跌，都应该是“缓慢且稳定的”。

日本内阁官房长官菅义伟表示，黑田东彦可能“出于自己的职责”发表评论，这暗示他的言论并未获得政府的认可。

日本经济财政大臣甘利明称，黑田东彦在非正式场合对他说，市场误解了他的讲话，他无意通过讲话左右市场走势。

新西兰联储韩国央行先后降息 中国以及全世界经济疲软态势可能导致货币战争开打

就在今天(6月11日)，新西兰联储和韩国央行双双宣布降息，以抵御全球需求低迷的影响，尤其是对中国(中国是这两个国家最大的出口市场)出口迟滞的影响。在世界银行下调全球经济增速之际，同时除了美联储和英国央行之外的主要国家央行，目前都实施了较为宽松的货币政策，央行竞相降息，或者宽松规模，不得不令人担忧全球央行恐掀起新一轮的货币战争。

进入2015年，“央妈”们无疑成为全球资本市场的主角。瑞士、丹麦、印度、加拿大、澳大利亚、埃及和土耳其等央行接连降息。瑞信日前在研究报告中指出，抗通缩和宽松主题已经进一步深入亚洲，亚洲各国央行的宽松政策将继续。分析师表示，亚洲各国央行正在寻求采取进一步行动，因为全球其他地区尚未准备好提振需求。仅靠强劲复苏的美国济还不能弥补日本和欧洲的需求疲弱。

不过周四韩国和新西兰两国央行的官员均表达了对中国经济放缓的担忧，反映出全球120个国家的类似忧虑，因为中国正是这些国家的最大贸易伙伴国。

英国央行以静制动 等美联储加息之后再作打算

高盛分析师Andrew Benito周四(6月11日)在最新的分析报告中指出，如果英国央行(BOE)不再提及通胀预测的下行风险，就会是鹰派信号。他同时认为，英国央行将等待美联储(FED)加息行动。

Benito报告中指出，英国央行将等待美联储加息，目前英银的货币政策料将维持中性基调。他预计英国央行将在2016年第2季度加息。

Benito表示，如果英国央行暗示预期所面临的风险处于均衡状态，则可能增加英镑升值力度，并造成低通胀率持续更长时间

他同时指出，不认为英国央行希望增强加息的期望，因为美联储的加息时机仍不确定，同时其它央行都实行宽松政策

目前，Benito仍然预期美联储将在9月份加息，虽然稍后加息的可能性越来越大，高盛还表示也有可能延迟到2016年加息。