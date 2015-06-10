即便A股纳入MSCI 中国股市也难获显著提振

MSCI明晟周二在公告中称，预计在一些与市场准入相关重要问题解决后，将把中国A股纳入全球基准指数。彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰周三撰文称，即便MSCI明晟很快做出决定，可能也为时已晚，无法为本已火爆的中国股市带来显著提振。

美国指数供应商MSCI明晟北京时间05:20在日内瓦公布2015年全球市场分类评审结果。MSCI明晟在公告中表示，预计在一些与市场准入相关重要问题解决后，将把中国A股纳入全球基准指数。

彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰(Tom Orlik)周三(6月10日)撰文称，即便MSCI明晟很快做出决定，可能也为时已晚，无法为本已火爆的中国股市带来显著提振。

A股纳入MSCI明晟指数是市场翘首期待的事情，往往被看作是对A股的利好。有人认为，一旦被纳入MSCI明晟指数，国际基金经理要根据中国股票在指数中的权重相应调整其持仓，将推动更多资金涌入大陆市场。

欧乐鹰表示，“与眼下相比，这一观点在一年前更有说服力。中国股市市值一年前在全球股市市值的占比为5%左右，远低于其GDP占全球经济13%的比重。而如今中国股市市值占比已经攀升至13%，追平其经济规模在全球的比重。”

他指出，不论A股是否会被纳入MSCI明晟指数，全球投资者对A股的投资已经达到了与中国经济全球占比相称的水平。