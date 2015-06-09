蓝筹大涨引风格转换热议 A股入MSCI终极悬念晚间揭晓

中国股市指周一(6月8日)收收盘上涨，沪指升2.2%续创逾7年新高，收报5,131.88点。不过周一市场呈现了典型的冰火两重天的格局，题材股重挫带动深成指和创业板指大跌，创业板指盘中一度大跌超6%，且沪深两市大部分个股录得下跌，因此在沪指大涨当日，投资者并没有明显的“赚钱”体会。全球时段稍晚，中国股市还会迎来“一桩大事”，北京时间周三(6月10日)凌晨，作为全球领先的投资决策支持工具提供商，MSCI明晟将在其官方网站公布是否将中国A股纳入其新兴市场指数的决定。

中国股市指周一(6月8日)收收盘上涨，沪指升2.2%续创逾7年新高，收报5,131.88点，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点，上证A股成交13,042亿元人民币，再创历史天量。

不过周一市场呈现了典型的冰火两重天的格局，题材股重挫带动深成指和创业板指大跌，创业板指盘中一度大跌超6%，且沪深两市大部分个股录得下跌，因此在沪指大涨当日，投资者并没有明显的“赚钱”体会。

市况也一改近期小盘股遭遇爆炒，而估值偏低的权重股纹丝不动的状态，很自然地，市场人士开始热议二八风格转换的可能性。

分析师指出，在打新资金继续回流，中国中车复牌涨停、创业板大跌以及金融股受银行混改利好消息推动等多重因素刺激下，大盘再度大幅上扬。未来在国企改革和央企重组等政策主线推动下，预计大盘将维持震荡上行格局。

不过东北证券分析师沈正阳说：“我认为这不算（风格转换），只是在金融股和创业板之间的轮动，不是广义的二八切换。”他认为，今日金融股涨幅居前主要还是受混改消息推动，同时创业板下跌导致部分资金迁移。此前有海外媒体报导称，交行最终的混合所有制改革方案一个月前已上报，有望近期获批。

在“二八转换”的呼声此起彼伏中，天信投资逆势表示，以单日行情，做出这个结论未免为时过早。“沪指在5000—6000点的运行过程中，低估值的板块一定会有补涨的机会，但是会因为低估值蓝筹的上涨，就等同于创业板、中小板的下跌吗？这之间并没有必然的逻辑。”

在天信投资看来，创业板的上涨逻辑一直是高成长性赋予的，因为高成长性，所以市场对其未来走高的预期也是不断增加的，而随着创业板股指的持续走高，又会加强这种预期。“创业板个股本身所具备的高成长性预期将会成为推动创业板股指持续走高的巨大动能，高成长预期的股票仍然是市场主力资金追捧的对象。在产业趋势未变背景下，只要市场未出现系统性风险，资金追逐、持有这些行业的趋势不会变。”

全球时段稍晚，中国股市还会迎来“一桩大事”，北京时间周三(6月10日)凌晨，作为全球领先的投资决策支持工具提供商，MSCI明晟将在其官方网站公布是否将中国A股纳入其新兴市场指数的决定。

MSCI该指数是衡量发达地区之外股市表现且追踪人数最多的基准指数。若纳入A股，则有望吸引新的数十亿美元计的资金流入A股市场。

在明晟全球指数 (MSCIAl Countries World Index)中，中国所占权重仅为2.7%，但中国经济则占到了全球生产总值的15%。

目前，明晟新兴市场指数给中国的权重为25.7%，主要是以在中国香港上市的中资股。在这个涵盖23个国家和地区、全球约有1.7万亿美元资金与其挂钩的基准指数中，多半都是在香港上市的内地公司。

市场普遍预计，若A股被纳入明晟指数，将进一步推升今年A股创下的令全世界瞩目的涨势。据汇丰此前估计，一旦国际投资者可完全投资A股，A股最终在MSCI明晟新兴市场指数中所占的比重将达23%，而对于富时新兴市场指数，A股最终所占的比重可能达27%。