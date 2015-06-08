“天神”出价千万约饭股神 互联网+巴菲特到底懂吗？

北京时间上周六(6月6日)，一年一度的巴菲特午餐拍卖结果出炉，8名竞拍者在ebay上经过76轮竞拍，最终用户名显示为0***4的竞拍者以234.57万美元(约合人民币约1450万元)拿下“午餐权”。

巴菲特午餐今年迎来第16个年头，这项活动已为慈善机构筹集善款1790万美元。今年的价格虽是234万美元的天价，但离2012年的历史最高价格346万美元还有点距离。

业界怀疑能否擦出火花

今年的神秘中标者是年仅38岁的A股中小板公司天神娱乐的董事长朱晔。一名接近天神娱乐的人士向上证报透露，朱晔希望通过这次机会能够与巴菲特充分沟通交流，并探讨互联网和企业未来的发展。

然而业界评论认为，天神娱乐董事长究竟能从股神那里获得多少建设性意见恐怕还要打个问号。巴菲特以价值投资著称，向来鲜少投资科技互联网+公司。而股神近年对IBM的投资业绩也远比不上的其早先的辉煌纪录。

巴菲特之所以很少投资科技公司，与他强调价值投资不无关系。巴菲特曾在2010年的股东大会上亲口承认，自己对科技公司的认识，“可能在全世界的前一千、前一万名都排不到”。

他说，“在座的每一个人都懂可口可乐的生意。我却敢说，没人能看懂新兴的一些互联网公司。我在今年的伯克希尔·哈撒韦股东大会上讲过，如果我在商学院任教，期末考试的题目就是评估互联网公司的价值，如果有人给我一个具体的估价，我会当场晕倒的。我自己是不知道如何估值的，但是人们每天都在做。”

大神或套上股神光环

与此同时，国内媒体纷纷发表评论称，此次股神午饭对于天神娱乐的“实际经济意义”似乎更大——不论巴菲特会传授什么“秘笈”，对天神娱乐的发展又会产生多大影响，在A股澎湃牛市背景下，作为首家由董事长拍下“巴菲特午餐”的上市公司，天神娱乐似乎很快就能沾上“股神”的光芒。

此前，A股与巴菲特较为“接近”的曾有大杨创世、比亚迪，前者在成功将西服卖给巴菲特并加以渲染后，在2009年曾收获连续涨停股价翻番；后者则因巴菲特持有其H股而始终颇受机构青睐，当今市值已近2000亿元。此外，还有无数“巴菲特插曲”让拐弯抹角搭上股神边的A股公司股价获得蹿升。

毫无疑问，通过董事长的一掷千金，天神娱乐也有望成为“巴菲特概念”股，股吧中兴奋不已：“和股神一吃饭，股价又要涨了。赚的何止这230多万美元饭钱，这顿饭太值了。”