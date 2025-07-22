實踐中的主成分分析（PCA）方法：資產符號的選擇與排列順序準則
交易策略

實踐中的主成分分析（PCA）方法：資產符號的選擇與排列順序準則

22 七月 2025, 20:08
Oleksandr Art'omenko
Oleksandr Art'omenko
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如何正確使用資產符號的排列順序，以應用於 PCA 方法，該方法已集成於 PCA Arbitrage 3X EA 智能交易顧問中。

主成分分析法（PCA）作為一種強大的市場中性對沖策略工具，早已獲得廣泛認可。它可以分析資產之間的協方差結構，提取其對整體趨勢的貢獻，並基於此制定頭寸權重。這一方法已在 PCA Arbitrage 3X EA 智能交易顧問中實現。

  PCA Arbitrage 3X EA


然而，實踐中發現 PCA 對輸入資料的排列順序（即所選資產符號及其參數順序）極為敏感。當輸入資產的順序變化時，其特徵值與特徵向量將可能發生顯著變化，從而影響到權重計算、倉位配置及資金使用率。

本指南將為您提供資產組合的構建建議，便於您有效運用於交易。

資產選擇的核心原則：三個組件間應具備高度相關性

選擇三個資產的總體建議是，它們應具有較高的相關性，例如三大股指：標普500（S&P500）、納斯達克（NASDAQ）、道瓊斯工業平均指數（DJ30）。此外，儘管許多交易者與分析師在選擇上可能有較多「創意」，但 PCA 方法的核心理念為：

輸入順序具有決定性意義。
PCA 並不會「重排序」輸入資產，也無法獨立識別每個資產的貢獻。其所有特徵值與特徵向量的輸出，皆依照原始輸入順序排列。因此，若未固定順序，即便僅更換圖表（即將另一資產作為第一資產），亦會導致權重重新分配。
專家指出，為正確解釋分析結果，輸入變數的順序應事先確定並保持不變。

根據經濟與市場標準確定固定順序

量化分析專家常建議以下原則來決定資產的排列順序，例如在使用貨幣對（EURUSD、GBPUSD、AUDUSD）時可依據下列標準：

第一資產（符號1 - 圖表基準）：
通常選擇 EURUSD 作為基準，因其流動性最強，並為多數策略的標準基礎。

第二資產（符號2）：
GBPUSD 通常被視為次要基準，因其交易量穩定，且與英國經濟指標密切相關。

第三資產（符號3）：
AUDUSD 或其他具特殊市場特性的貨幣對（如高波動性）適合作為此位置。

此種順序安排不僅保持 PCA 結果的穩定性，亦有助於一致解讀特徵向量，確保每種資產的「權重」對應其固定角色，而非隨機排列的結果。



股票資產中的固定順序選擇：以 COP、CVX、XOM 為例

在股票選擇中（如 ConocoPhillips、Chevron、Exxon Mobil），量化分析師建議參考以下市場要素：

  1. 流動性與交易量：
    高成交量股票提供更穩定可靠的數據分析基礎，因此最常見的做法是將最具流動性的股票放在第一位。

  2. 市值（市場資本化）：
    市值較高的公司通常波動較小，走勢更穩定。若如 Exxon Mobil (XOM) 為能源行業市值最大公司，則可將其作為基準資產（符號1）。

  3. 價格波動性與 Beta 值：
    波動性越高的股票，可能增加分析中的「噪音」，也可作為偏離總體趨勢的指標。順序設定也可依據哪支股票表現更穩定來決定。

  4. 經濟影響力與行業代表性：
    在能源行業中，常會根據公司行業地位來決定順序，例如 Exxon Mobil 作為行業領頭羊可排首位，之後為 Chevron、ConocoPhillips（也可依當時市值進行調整）。



找到“正确”三只股票的简单方法。

1. 打开 https://finviz.com/map.ashx?t=sec

2. 将光标悬停在股票板块上。

3. 选择前三只股票（或后三只股票）。

4. 进行至少一年的回测和优化。时间范围：15 分钟到 1 小时。


ETF 範例：以 XLE、XOM、CVX 為固定順序

另一實際範例是能源股 ETF 相關順序安排：

  • 符號1：XLE（能源行業 ETF）

  • 符號2：XOM（Exxon Mobil）

  • 符號3：CVX（Chevron）

此配置反映 XLE ETF 本身的內部權重組合：

  • XOM 在 ETF 中的權重為 22.4%，位居第一。

  • CVX 權重為 17.07%，位居第二。

透過這種順序設定，您可確保所交易的股票組合與 XLE 的構成一致，並可有效追踪主成分的偏離情況，這亦是 ETF 管理人員可能關注的對象。



結語

因此，在股票資產中，專家建議結合市場資本化、流動性、波動性及預先統計分析，來確定固定的輸入順序。這樣不僅可提升 PCA 系數的可解釋性，也有助於策略執行的穩定性與一致性。


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