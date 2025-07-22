實踐中的主成分分析（PCA）方法：資產符號的選擇與排列順序準則

如何正確使用資產符號的排列順序，以應用於 PCA 方法，該方法已集成於 PCA Arbitrage 3X EA 智能交易顧問中。

主成分分析法（PCA）作為一種強大的市場中性對沖策略工具，早已獲得廣泛認可。它可以分析資產之間的協方差結構，提取其對整體趨勢的貢獻，並基於此制定頭寸權重。這一方法已在 PCA Arbitrage 3X EA 智能交易顧問中實現。

PCA Arbitrage 3X EA



然而，實踐中發現 PCA 對輸入資料的排列順序（即所選資產符號及其參數順序）極為敏感。當輸入資產的順序變化時，其特徵值與特徵向量將可能發生顯著變化，從而影響到權重計算、倉位配置及資金使用率。

本指南將為您提供資產組合的構建建議，便於您有效運用於交易。

資產選擇的核心原則：三個組件間應具備高度相關性

選擇三個資產的總體建議是，它們應具有較高的相關性，例如三大股指：標普500（S&P500）、納斯達克（NASDAQ）、道瓊斯工業平均指數（DJ30）。此外，儘管許多交易者與分析師在選擇上可能有較多「創意」，但 PCA 方法的核心理念為：

輸入順序具有決定性意義。

PCA 並不會「重排序」輸入資產，也無法獨立識別每個資產的貢獻。其所有特徵值與特徵向量的輸出，皆依照原始輸入順序排列。因此，若未固定順序，即便僅更換圖表（即將另一資產作為第一資產），亦會導致權重重新分配。

專家指出，為正確解釋分析結果，輸入變數的順序應事先確定並保持不變。

根據經濟與市場標準確定固定順序

量化分析專家常建議以下原則來決定資產的排列順序，例如在使用貨幣對（EURUSD、GBPUSD、AUDUSD）時可依據下列標準：

第一資產（符號1 - 圖表基準）：

通常選擇 EURUSD 作為基準，因其流動性最強，並為多數策略的標準基礎。

第二資產（符號2）：

GBPUSD 通常被視為次要基準，因其交易量穩定，且與英國經濟指標密切相關。

第三資產（符號3）：

AUDUSD 或其他具特殊市場特性的貨幣對（如高波動性）適合作為此位置。

此種順序安排不僅保持 PCA 結果的穩定性，亦有助於一致解讀特徵向量，確保每種資產的「權重」對應其固定角色，而非隨機排列的結果。









股票資產中的固定順序選擇：以 COP、CVX、XOM 為例

在股票選擇中（如 ConocoPhillips、Chevron、Exxon Mobil），量化分析師建議參考以下市場要素：

流動性與交易量：

高成交量股票提供更穩定可靠的數據分析基礎，因此最常見的做法是將最具流動性的股票放在第一位。 市值（市場資本化）：

市值較高的公司通常波動較小，走勢更穩定。若如 Exxon Mobil (XOM) 為能源行業市值最大公司，則可將其作為基準資產（符號1）。 價格波動性與 Beta 值：

波動性越高的股票，可能增加分析中的「噪音」，也可作為偏離總體趨勢的指標。順序設定也可依據哪支股票表現更穩定來決定。 經濟影響力與行業代表性：

在能源行業中，常會根據公司行業地位來決定順序，例如 Exxon Mobil 作為行業領頭羊可排首位，之後為 Chevron、ConocoPhillips（也可依當時市值進行調整）。







找到“正确”三只股票的简单方法。

1. 打开 https://finviz.com/map.ashx?t=sec 2. 将光标悬停在股票板块上。 3. 选择前三只股票（或后三只股票）。 4. 进行至少一年的回测和优化。时间范围：15 分钟到 1 小时。



ETF 範例：以 XLE、XOM、CVX 為固定順序

另一實際範例是能源股 ETF 相關順序安排：

符號1：XLE（能源行業 ETF）

符號2：XOM（Exxon Mobil）

符號3：CVX（Chevron）

此配置反映 XLE ETF 本身的內部權重組合：

XOM 在 ETF 中的權重為 22.4%，位居第一。

CVX 權重為 17.07%，位居第二。

透過這種順序設定，您可確保所交易的股票組合與 XLE 的構成一致，並可有效追踪主成分的偏離情況，這亦是 ETF 管理人員可能關注的對象。









結語

因此，在股票資產中，專家建議結合市場資本化、流動性、波動性及預先統計分析，來確定固定的輸入順序。這樣不僅可提升 PCA 系數的可解釋性，也有助於策略執行的穩定性與一致性。



