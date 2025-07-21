如何使用 EA Enslaver

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以下是 EA Enslaver 的安裝、設定與使用指南：
下載 EA Enslaver 的設定檔（set files）：LINK
請注意：我會每 6 個月更新一次設定檔。下一次更新時間為 2025 年 12 月 15 日。
"Trade 1 deal" signal - https://www.mql5.com/en/signals/2317814?source=Site+Signals+My
"Trade 3 deals" signal - https://www.mql5.com/en/signals/2320627?source=Site+Signals+My
Enslaver EA 的安裝與設定教學影片：
風險調整 — 單單交易模式：
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個人使用：將變數「N deposit units to increase」設為「1000」
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Prop firm 帳戶交易：將變數「N deposit units to increase」設為「3000」
風險調整 — 三單交易模式：
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個人使用：將變數「N deposit units to increase」設為「3000」
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Prop firm 帳戶交易：將變數「N deposit units to increase」設為「6000」
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