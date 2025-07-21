如何使用 EA Enslaver
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如何使用 EA Enslaver

21 七月 2025, 09:10
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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以下是 EA Enslaver 的安裝、設定與使用指南：

下載 EA Enslaver 的設定檔（set files）：LINK 

請注意：我會每 6 個月更新一次設定檔。下一次更新時間為 2025 年 12 月 15 日。

"Trade 1 deal" signal - https://www.mql5.com/en/signals/2317814?source=Site+Signals+My

"Trade 3 deals" signal - https://www.mql5.com/en/signals/2320627?source=Site+Signals+My

Enslaver EA 的安裝與設定教學影片：



風險調整 — 單單交易模式：

  • 個人使用：將變數「N deposit units to increase」設為「1000」

  • Prop firm 帳戶交易：將變數「N deposit units to increase」設為「3000」

風險調整 — 三單交易模式：

  • 個人使用：將變數「N deposit units to increase」設為「3000」

  • Prop firm 帳戶交易：將變數「N deposit units to increase」設為「6000」


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#EA, 如何使用, Enslaver