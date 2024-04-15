快速使用 Filter Trader 订单刷选工具

感谢您关注 Filter Trader 工具，这篇文章，我将快速演示如何使用 Filter Trader 来提升您的交易。

在文章结尾，有测试用的演示程序提供下载，演示程序有诸多限制，不能用于实盘账户，运行一段时间会自动停止跟单，如果你觉得这个程序对你有用，请购买正式版。





首先，它的最底层其实是一个跟单工具，功能分为信号发射和信号接收，我们需要同时运行这两个程序。

现在，我们先运行信号发射程序，如图：

接下来，你会看到图表中运行的程序界面，有个笑脸，表示程序已经正确运行，如下图：





下一步，我们运行接收端程序：

在Run mode 里选择Receiver，然后在Receive_Account里填入要跟单的账号，最下面的是账户净值保护设置，当跟单过程中， 账户净值低于预设值时，程序会删除所有订单并停止运行



接下来点击确定进入程序界面如图





如果你能看到跟单账户信息，说明你已经配置正确，如果你的信号账户有很多历史订单的话，你会在策略列表里看很多策略信息。您最好选择一个历史订单非常多的账号做为信号源。





接下来，非常简单的三个步骤让您实现过滤跟单，如下图：





下面，我来解释一下这三个按键的功能：

1、 Forward all ，表示将所有策略开启正向跟单，此时，所有策略的颜色不再是灰色，而都变成了绿色。代表已经选中。

2、forwardall without loss : 意思是将所有策略的所有时段都配置成 正向跟单，并且剔除掉历史上表现不好的时段，请注意，这个功能是每天都会根据信号源的交易情况进行更新的。如果你希望手动配置交易时段，请不要选择这个功能

3、Forward trading ，这个是正向跟单的总开关，只有开启了此功能，右边的表情变成笑脸，跟单功能才会开始运行。





请按照先模拟再小账户实盘的顺序操作。



