欧元/美元6月8日交易策略

AceTrader预计欧元后市下看1.1006，不回1.1280前持续看空。

AceTrader外汇分析团队周一(6月8日)撰文欧元/美元日内的交易策略进行分析。内容如下：

欧元/美元上周五从1.1280跌至了1.1149，因美国5月非农数据表现强劲。这一行情表明了欧元自上周一低点1.0819始的反弹已经于上周四完结于1.1380水平。汇价震荡下行的趋势仍持续，而跌至支撑下方将加重这一观点。预计欧元后市将看向1.1006，这一前期阻力而当下的支撑位。

上行方面，欧元/美元只有站至1.1280上方，才能对看空观点构成威胁。汇价才有可能进一步看向1.1380水平。

综述：

上周周中欧元/美元一度尝试反弹，但之后因美国非农就业数据极为强劲，欧元受累大幅走弱，回调当周大部分涨幅。本周欧元区将公布工业产出及其他经济数据，并将伴随着欧洲央行（ECB）释放的一些消息。以下是对本周焦点经济数据及事件的前景展望，以及技术分析师对欧元的最新分析。

上周公布的欧元区经济数据相对向好，服务业PMI走强，零售销售数据坚挺，且失业率下降。欧洲央行（ECB）新闻发布会上德拉基尝试不对欧元进行打压，并释放欧元区经济的乐观预期，接下来的一周对欧元走势的预期不会有太大改变。

美国方面，虽然经济数据并不足够强劲到令市场摒除任何怀疑，但仍对美元构成重大支持。

另外，希腊问题依旧悬而未决，尤其当美国仍沉浸在强劲的就业增长的情况下，因而导致欧元/美元大幅下跌。

经济数据及事件：

周一（6月8日）：

德国4月季调后工业产出月率，其前值一度下滑0.5%，预计不呢月将增长0.6%；

德国4月季调后贸易帐，其3月贸易帐盈余193亿欧元，预计本月盈余将下滑至189亿欧元；

周二（6月9日）：

欧元区第一季度GDP修正值，其初值为增长0.4%，预计本次将确认增长0.4%；

周五（6月12日）：

欧元区4月工业产出月率，3月份月率下滑0.3%，预计本月将增长0.4%。

交易观点：目前对欧元/美元继续维持看跌

欧洲央行（ECB）并未加速债券购买，这允许欧元可能的反弹。然而这无疑是夸张的说法，上周美国强劲的非农数据令欧元接受了显示的检验。更长期来看，欧美货币政策依旧严重背离，美联储（Fed）仍有可能于年内9月份就开始启动紧缩周期，而欧洲央行（ECB）预计在2016年9月份不前不会停止宽松货币政策。这是非常严重的背道而驰，将支持欧元/美元进一步走低。