欧元飙升背后债市扮演推手 希腊和乌克兰局势夺人眼球

隔夜的欧洲央行行长德拉基新闻发布会传递出积极的信号，欧元再度发力上行。周四(6月4日)欧市盘初，欧元/美元最高触及1.1376。美元指数连续遭到打压，汇价一度下探94.67附近。不过，随着5月非农就业的临近，市场的观望情绪或将趋于浓厚。晚间，美国将公布非农的两大前瞻指标--5月挑战者企业裁员人数和上周季调后初请失业金人数。此外，希腊谈判进程和乌克兰东部局势的发展也是市场关注的焦点。

两连阳后欧元仍意犹未尽 非农之前美元恐无力回天

隔夜欧洲央行行长德拉基新闻发布会上宣布，上调了2015年欧元区的通胀预期，并否认了近期扩大QE(量化宽松)规模的，这也助推欧元发力上行。

日内欧市盘初，欧元/美元扩大涨幅，汇价突破1.1300关口，最高触及1.1376，刷新近两周高位。技术上看，日线级别中，欧元/美元沿着5日均线稳步上行，汇价已经连续突破1.1100、1.1200和1.1300关口，短线风险仍偏于上行。技术指标来看，MACD指标双线初步形成金叉，RSI(相对强弱指标)位于60附近，暗示汇价仍有进一步上涨的空间。

驻伦敦的交易员称，欧元/美元脱离1.1230的盘中低点重新上行，有迹象显示新的多头买盘提供了支撑。该交易员指出，欧元/美元的更多买盘位于1.1190/00附近，止损位设在1.1185/90下方。

另一位伦敦交易员称，在明天美国公布非农就业人数前，欧元/美元上涨空间有限。他表示，“5月15日至27日跌势76.4%的斐波纳契回撤位1.1314，被视为第一重要阻力位，下一阻力位见趋势通道上轨所在的1.1433。”

AceTrader外汇分析师指出，“1.1195目前转变为欧元/美元的支支撑位。暗示欧元自5月创下的3个月高位1.1467始的3浪下跌行情可能已经于上周在1.0819处完结，但欧元/美元需要在日图收于1.1392上方，才能确认该观点。汇价目前的震荡上行趋势仍完好。”

从债券市场的变化中，我们可以看到欧洲各国国债收益率在德拉基讲话之后一路走高。市场分析人士随后指出，投机商迅速进场进行套利，导致汇率市场上欧元需求大幅上涨。

欧元多头的欢庆成了美元心中的痛。美元指数日内弱势整理，汇价于欧市盘中最低触及94.92，刷新近两周低位，近三个交易日跌幅达到逾200点。

技术上看，日线级别中，美元指数跌至各条均线下方，汇价重新回到之前的震荡区间内，短线或仍将震荡下行，关注94关口和震荡区间下沿93.15/30附近的支撑。

技术指标显示，MACD指标双线有将要形成死叉的风险，红色动能柱收缩殆尽，RSI指标位于40附近。

不过，随着美国5月非农就业数据的临近，市场的观望情绪或将趋于浓厚，欧元想要扩大战果也并非易事，美元或将暂时陷入震荡整理。

北京时间晚间19:30，美国就业咨询公司Challenger, Grey & Christmas将公布美国5月挑战者企业裁员人数，前期为6.1582万人。稍后的20:30，美国劳工部将公布上周季调后初请失业金人数，市场预期27.9万人，前值28.2万人。

对于美元而言，这两大数据尤其是后者对于美元指数短线走势而言相当重要，如果初请失业金数据能够持稳于30万人下方，或将起到稳定美元军心的作用。

法国农业信贷银行在最新的分析中指出，“市场对美联储的预期在周五非农前仍是支撑美元的。本周的美国经济数据或许喜忧参半，但都不足以对美国经济向好的趋势构成威胁。”

希腊谈判迎来“小突破” 乌克兰东部局势风云再起

除了关注非农相关消息之外，投资者仍需要对希腊谈判进程保持关注。而隔夜乌克兰东部硝烟再起，这料将再度引发市场的忧虑。

首先来看希腊谈判进程。希腊总理齐普拉斯(Alex Tsipras)当地时间周四透露，在与欧盟高级官员进行过深夜谈判后，希腊接近与债权人达成协议。

齐普拉斯与欧盟执委会主席容克和欧元集团主席戴塞尔布卢姆(Jeroen Dijsselbloem)共进晚餐并进行讨论之表示，非常接近就希腊基本预算盈余目标达成一致，未来几天内有望达成协议。之前，华尔街日报曾爆出消息称，国际债权人已经就希腊协议草案达成一致，并将很快送达希腊当局。

希腊需要在周五向IMF(国际货币基金组织)支付一笔3亿欧元的贷款，而在本月接下来的时间里将有更多的贷款偿还期限到来。当前，外界普遍担心，如果没有债权人提供的紧急救助资金，那么希腊可能将无法支付这些贷款。

齐普拉斯在被问及周五IMF贷款到期时表示，“这不用担心，希腊之前偿还了贷款，以后也会还款。”

经济合作与发展组织(OECD)在周三的报告中指出，“尽管目前还无法预测谈判结果，但是希腊退出欧元区的风险极有可能再次加剧。而这将抑制部分易受伤害的欧元区国家的经济活动并导致其实体经济、银行系统以及公共财政方面出现恶性循环。”

标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)的投资策略负责人Tim Edwards则相对乐观，他认为于IMF以及欧洲央行几乎持有了所有希腊政府可能违约的债券，因此欧元区各国受到的冲击影响将是有限的。

Edwards称，“即使希腊股市、债市全部崩溃且GDP为零，那么这些事件充其量也只能算是一场暂时性的‘悲剧”’，而不会给全球经济带来史诗性的深远影响。而鉴于欧元区经济才刚刚从金融危机之中复苏，因此即使希腊违约，那么欧元区经济下行的空间也将是有限的。”

希腊问题前景扑朔迷离，欧洲东部又出现了新的动荡。在沉寂了数月之后，乌克兰东部隔夜再度爆发冲突，政府军指控亲俄武装对于顿涅茨克辖区内的城镇发动了大规模进攻。

据国际文传电讯社报道称，乌克兰军方透露，人数大约为1000人的部队及10量坦克和迫击炮的亲俄武装共计的顿涅茨克辖区内的城镇Maryinka。

乌克兰军方称，“当地时间早上4点，亲俄武装无视明斯克协定，对政府军发起了大规模的进攻。”

乌克兰总统顾问比留科夫在社交网站上说，截至当地时间21时，乌军在冲突中死亡3人，另有38人受伤；民间武装方面死10人，伤80人。

在今年2月明斯克协议签订之后，乌克兰东部的零星武装摩擦依然不断。近日5月以来，政府军和亲俄武装的冲突有进一步升级的迹象。

受到乌克兰局势的影响，美元/卢布最近两个交易日显著上扬，汇价日内最高触及55.2607，刷新近两个月高位。但冲突暂时并未令避险情绪有明显升温，现货黄金日内低位震荡，金价一度跌破1180，最低下探1179.95水平。