希腊“剧情”大反转 非农能否英雄救“美”？

周五金融市场将迎来非农就业报告的考验，本周包括ADP、初请在内的就业数据预示非农报告将表现良好，若数据强劲，则有望给美元打下一剂“强心针”；若数据不佳，美元很可能就会遭遇一周“滑铁卢”。对希腊局势的担忧令欧元再度承压。希腊推迟偿还周五到期的IMF贷款，希腊总理齐普拉斯要求国际债权人改变金援协议中的苛刻条款。周四纽约尾盘欧元/美元下跌0.3%，报1.1241；盘初欧元/一度美元升至两周半最高的1.1380。

自周二(6月2日)以来美元指数显著回调，在周初触及97.68后大幅下滑，美指周四一度触及94.67；目前美指已经回升至95.70附近，下一关键阻力位在此前双顶颈线位96.30附近。

德银证券(Deutsche Bank Securities)首席经济学家Peter Hooper说道：“我不认为美元涨势告终，随着经济回升、欧元区继续量化宽松(QE)政策，这意味着美元还有上涨压力。”

美元盼非农报告传佳音

周五美国5月非农就业将“压轴登场”，市场预期新增就业22.5万人，略高于前值的增加22.3万人；自年初以来，经济已新增就业人口77.5万。5月失业率料持平于5.4%。

如果非农能够在持稳于20万人上方，多数分析师预期这个增幅将使美联储(FED)维持年底前加息的计划不变。

美联储在5月20日公布的联邦公开市场委员会(FOMC)4月28-29日会议纪要中，并未排除6月加息的选项。有鉴于此，若非农报告表现异常强劲，甚至可能令6月加息的预期升温，这对于短线美元走势而言无疑是重大利好。

近期公布的其他数据，尤其是乐观的房屋销售数据，巩固了经济正在复苏，美联储仍在加息正轨上的观点。

BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示：“真正良好的就业报告将使所有人重回9月加息预期阵营，这可能带动美元普涨1%。”

数据处理公司ADP周三公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，在连续5个月就业增长趋缓之后，美国5月ADP就业强劲反弹，且创下2015年1月以来的最高水平。

作为非农就业数据的前瞻指标，美国5月ADP就业人数增加20.1万人，预期增加20.0万人，前值修正为增加16.5万人。

美国劳工部周四公布的一份报告显示，美国5月30日止当周经季节调整的初请失业金人数减少8,000人，至27.6万人。这是连续第13周低于30万人关口，而这种情况往往反映就业市场改善趋势。此外，上周续请失业金人数降至2000年11月以来最低水平。

加拿大皇家银行(RBC)分析师Josh Nye谈及初请失业金数据时称，数据走强说明劳动力市场持续好转，应该会体现在周五的就业报告中。

除了非农就业岗位增幅和失业率数据之外，就业报告中的薪资数据也将吸引投资者的目光。接受调查的经济学家的预期中值显示，美国5月平均每小时工资月率料上升0.2%，升幅高于上月的0.1%；美国5月平均每小时工资年率升幅料持平与2.2%。

若薪资出现加速增长迹象，或预示美国通胀压力正在提升，也将迫使美联储尽早加息。近期数据显示，美国核心通胀率高于预期。美国4月份核心消费者物价指数(CPI)上涨0.3%，为2013年1月来最大涨幅。

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师周四在报告中称，眼下市场正在等待美国5月非农就业数据，预期数据结果将向好，同时支持美元反弹。

法国巴黎银行经济学家预计，本次非农将新增24万人，失业率维持在5.4%，平均小时薪资增速稳固在增长0.2%。该行认为，即便5月非农向好，对美联储6月或7月加息的提振并不是很大，或将巩固市场对美联储9月加息的预期，利好美元。

东京三菱日联银行(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc)分析师Chris Rupkey表示，不排除美联储今夏加息的可能；不要再惦记经济是否已从大衰退中复苏，就业市场正如最低水平的初请失业金人数所显示的那样，情况好于前三次衰退之前的情况。

Stone & McCarthy分析师Raymond Stone指出，预期5月非农就业岗位增加24万，同时注意4月份报告的“三大主题”很可能在5月份持续：美元强势继续“限制”多种产业，例如制造业、旅游业；运转的油气钻井数量继续从上月下跌；德克萨斯州的阴雨天气预测会限制新增就业人数增长。

若非农报告表现不佳 恐令美联储鸽派阵营壮大

今年拥有货币政策投票权的美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)本周暗示，推迟加息可能是较为审慎的做法。随后另一名理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)周四表示，迄今的经济数据未能显示出美国经济从第一几度的疲弱表现中反弹。塔鲁洛也拥有投票权。

长期属于温和派的芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)暗示，他可能会推迟他偏好的首次加息时间，由原先预期的明年年初推后到2016年下半年。分析师指出，如果非农数据令人失望，可能增强美联储中的鸽派阵营。

道明证券(TD Securities)的策略师Millan Mulraine认为，如果周五公布的非农就业报告强劲，也不太可能改变美联储的步调。目前预计美联储今年加息两次，从9月开始。然而，如果就业报告疲弱，则将增强目前存在的担忧，使得美联储的加息时间从近期推向更远。

高盛集团(Goldman Sachs)经济学家Kris Dawsey表示，相比其它机构较不乐观；预测5月新增就业增加21万，低于预测中值。

Dawsey称，商业调查显示雇佣减缓；矿业部门的就业机会减少很可能将继续，天气可能成拖累。

希腊问题恐随时引爆市场

对希腊局势的担忧令欧元再度承压。希腊推迟偿还周五到期的国际货币基金组织(IMF)贷款，希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)要求国际债权人改变金援协议中的苛刻条款。

周四纽约尾盘欧元/美元下跌0.3%，报1.1241；盘初欧元/美元一度升至两周半最高的1.1380。

BMO的Anderson表示：“如果他们真的接近达成协议，希腊是不会要求推迟还款的。”

IMF表示，雅典计划把6月应该分批支付的四笔款项合成总计为16亿欧元的一笔，在6月30日偿还。这是五年危机以来，希腊首次推迟偿还一笔救助款项。此前齐普拉斯还信誓旦旦地声称该国本周能够支付6月5日到期的本月首笔欠款。

欧元区各国政府和IMF在危机期间向希腊提供了2,400亿欧元金援。

一位了解内情的希腊官员表示，经希腊政府要求，希腊央行已经向IMF提出将6月份的4笔付款捆绑一次性偿付。

根据希腊政府一位官员通过电子邮件发出的讲话实录，希腊总理齐普拉斯周四表示，希腊政府不会接受极端提案。

该匿名官员称，齐普拉斯表示，每个人都应该理解希腊人民过去五年的苦难，应该停止牺牲希腊人利益的游戏。齐普拉斯之前在布鲁塞尔会见了欧盟委员会和欧元集团的负责人。

德国总理默克尔(Angela Merkel)表示，改革换现金协议的谈判距离达成协议仍然很远。

DailyFX周四撰文称，希腊谈判延续，但消息错综复杂，欧元区官员表示已接近与希腊达成协议，养老金问题依然是关键分歧；但希腊声称不接受债权人的极端要求，债权人应该采取更务实的要求；IMF证实希腊申请将6月的待付债务打包至月底；而最近的消息则是国际债权人称希腊的计划与布鲁塞尔协商不一致；总而言之，距离希腊协议达成依然需要时间。

文章补充道：“几个月前，市场普遍关注的6月焦点是美联储加息预期，但随着事态的发展，希腊谈判突然成为舞台的主角，在谈判协议达成或违约确立之前，随后的每一天、包括周末，都可能有突变发生。”