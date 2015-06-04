法国堕入“无就业增长”怪圈

一向给欧洲经济复苏拖后腿的法国如今似乎展示出了它的经济活力：今年前三季度，法国经济产出环比增长0.6%，不仅创下2013年一季度以来的新高，也高于同期欧元区和德国的经济增速；然而，让法国总统奥朗德稍展笑颜的鲜亮经济数据却并没有带来就业岗位的增加，今年4月，法国完全失业人数达到353.6万，同比增长5.1%，再创历史新高。这位社会党总统解释称，“无就业增长”是因为增幅还不够大。事实真的是这样吗？

无就业的经济增长

法国劳工部1日公布的数据显示，４月法国本土完全失业人数达到353.6万，比去年同期增加5.1%，再创历史新高。如将不充分就业人数计算在内，４月法国本土失业人数达到534.46万，比去年同期增加7.1％。

持续扩大的失业队伍意味着法国国内消费增长乏力，经济复苏的根基依然脆弱，并带给执政的社会党政府越来越大的政治压力。

法国劳工部长勒布萨芒说，这些数据说明，尽管今年一季度法国经济环比增速达到0.6％，高于欧盟平均水平，但法国就业状况尚未得到改善。

财经网站Morningstar 1日报道称，这一新的创纪录数字显示法国目前面临一场无就业复苏的忧虑，这个国家的经济扩张步伐在近期提速，并罕见地超过了德国。

然而，失业人数在2012年以后仍然继续上升。法国政府今年早些时候预计，今年年中法国失业率将达到10.6%。

极右翼政党“国民阵线”领导人玛丽娜·勒庞称，现今可怕的失业数字说明了在任的政治家、党派及其采取的政策以及欧盟的重大失败。

只因增长幅度不够大？

对于经济增长未能带来就业，法国劳工部长莱波萨门周一称，“很明显，在经济活动复苏和雇佣之间存在一个滞后期。经济增长提速转化为新工作将需要“几个月时间”。此外，只有法国经济增速达到1.5%，失业人数才会下降。

英国《每日电讯报》报道称，奥朗德在一季度经济数据出炉后称，“经济正在提速，数据已经确认了这一点，但速度仍然很慢。我们预计2015年法国经济增速将超过1%。但我们应该有更大的雄心，我们需要更高的经济增长才能创造就业”。

根据官方数据，2014年全年，法国经济仅增长了0.2%。法国政府预计，2015年全年法国经济增长将达到1%。这实际上意味着，如果法国政府关于“经济增长超1.5%才会带来就业”的推论成立，那今年法国的失业人数将在2014年的基础上继续上升。

在最新的《世界经济展望》当中，IMF维持了对法国2015年经济增长1.2%的预期，欧委会的预测则为1.1%，均高于法国政府。

劳动力市场改革迟滞

但与法国的社会党政府不同，外界认为劳动力市场改革的缓慢才是造成法国失业问题严峻的根本原因。

IMF在《世界经济展望》中称，法国今后应对劳动力市场进行“更具雄心”的改革，以促其更加灵活。同时也建议限制最低工资的增长幅度，改革现有的失业金发放制度。

奥朗德不是没有认识到这个问题。

自从他在2012年掌权以来，已经尝试了各种方式来提振就业，其中包括一个由国家出面创造的年轻人就业计划。他还削减了工资税以求鼓励雇佣，最近还调整了福利体系以刺激年轻人走上工作岗位。前者属于典型的社会党政策，后者则顺应了自由派主张。

就在4月就业市场数据发布的同时，法国总理瓦尔斯还与劳资各方代表举行了联席会议，准备在9日总统府举行跨部长会议之际公布新的促进就业政策。

Morningstar 1日报道称，在4月失业人数创下历史新高的数据发布后，法国劳工部长勒布萨芒表示，将创造10万个国家力量支持的就业岗位。

但在此次会议中，雇主代表试图向政府施压、实施更灵活的雇佣合同的努力没有取得成功。

劳工代表、劳工民主联合会秘书长贝尔热表示，“减少员工权利没有意义，因为会导致雇主没有责任心”。

在政治对手、前总统萨科齐已经紧锣密鼓地筹备参加2017年大选的时候，奥朗德陷入了空前的尴尬处境。为了表明他对所属社会党的忠诚并延揽工会和工人的政治支持，奥朗德已经承诺，如果不能扭转持续走高的失业状况，将不会寻求再次竞选总统。

但与此同时，如果要彻底解决失业问题和重振经济活力，则需要大刀阔斧地改革劳动力市场，这将在一定时间内触犯工会和工人的利益。奥朗德在左右为难中尴尬前行，但大选留给他的时间已经不多了。